وزير الصحة : التثقيف الصحي مكون رئيسي للبرامج الداعمه لتعزيز الصحة

أكد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان إن الوزارة تقوم بجهود كبيرة في الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع من خلال وضع البرامج الصحية الموجهة لكافة أفراد المجتمع من خلال الاستراتيجيات الوطنية الشاملة، مشيرا الى ان التثقيف الصحي هو أحد الجوانب الهامة في مجال الرعاية الصحية وهو أحد المكونات الرئيسية للعديد من البرامج الصحية الداعمة لتعزيز الصحة ويستخدم كأداة لتنمية قدرات الأفراد والجماعات عن طريق نشر الوعي الصحي باستخدام مختلف وسائل الاتصال.. جاء ذلك فى كلمته التى القاها اليوم فى بداية ورشة عمل مديرى الثقافة الصحية بالمحافظات.

وأوضح أن التثقيف الصحي عملية متصلة تبدأ بالوقاية من المرض ومكافحته والنهوض بالصحة وتنمية الرصيد الصحي مروراً بالاكتشاف المبكر للمرض وعلاجه أو التخفيف من شدة وطأته فهو يدور بشكل أساسي حول تقديم التوعية الصحية من نصح وإرشاد ومشورة للأفراد والأسر والمجتمعات المحلية بهدف تزويدهم بالمعارف والمعلومات الصحية واستنهاضهم وتدريبهم على المهارات اللازمة للوقاية من الأمراض وتبني السلوكيات الصحية السليمة لتعزيز الصحة.

تهدف ورشة العمل إلي تعزيز وتوثيق أطر التواصل بين كوادر التثقيف الصحي سواء علي المستوي المركزي أو الطرفي بكافة محافظات الجمهورية كما تهدف إلي تحفيز مديري الثقافة الصحية بالمحافظات للعمل وتبادل الخبرات بينهم، كما أنها فرصة لهم للالتقاء بالمسئولين المركزيين، والقيادات الأخرى ذات الصلة بمجال التثقيف الصحي وذلك من أجل دعم التواصل ونقل الخبرات، ومناقشة العوائق التي تعترض العمل.

وقال “أنا أعلم جيداً أنه قد تم تهميش دور التثقيف الصحي في فترات سابقة، لكنه قد آن الأوان أن يتم الاهتمام به وتفعيل دوره لما له من أهمية”.