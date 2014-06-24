احتفال شعبي بمكتبة مصر في الإسماعيلية بمناسبة مرور عام على حكم “وادي النطرون”

شهدت مكتبة مصر بمحافظة الاسماعيلية احتفالا شعبيا نظمته قوى وحركات شعبية بالمحافظة احتفالا بمناسبة مرور عام على الحكم الصادر من محكمة مستأنف الاسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب القاضى الكلف بقضية ” وادي النطرون”.

وكانت المحكمة قد قررت برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين خالد غزي ووليد سراج الدين إحالة أوراق القضية إلي النيابة العامة لعدم اختصاص المحكمة في إصدار أحكام.

وطلبت المحكمة من النيابة سرعة مخاطبة الإنتربول الدولي لسرعة إلقاء القبض علي سامي شهاب القيادي بحزب الله اللبناني وأيمن نوفل ومحمد محمد الهادي من حركة حماس ورمزي موافي القيادي بتنظيم القاعدة بشبه جزيرة سيناء واتخاذ شؤونها في هذه الأوراق.

وأرسل “محجوب” كلمة للحضور في الحفل جاء بها: أوجه الشكر والتقدير للشعب المصري ولشعب الاسماعيلية الذي حمى المحكمة وقضاة مصر من الهجمة المنظمة والممنهجة التي كان يقودها فصيل معين”.

وجاء نص كلمة “محجوب” : “شعب الاسماعيلية العظيم احييكم بتحية الاسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واما بعد،،، أوجه إليكم اعتذارى اليوم لعدم الحضور، راجيا من الله أن أكون معكم دائما وأبدا، كما اوجه تحية لكم انتم ابناء الوطن، وتحية لشهداء العزة والكرامة فى كل البلدان، تحية لمن كسر حواجز الصمت والالام، تحية لمن اعطونا الخير والامان شعب الاسماعيلية صاحب ملحمة النصر والسلام والاستقلال، فالحمد لله الذى مهد وصول شريعته بكتابه القران الكريم وايد قواعدها بسنته بنبيه عليه الصلاة والسلام وشيد اركانها بالاجماع المعصوم من الشيطان الرجيم واعلا منارها بالعدل والارض والسماء صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، شعب الاسماعيلية العظيم ابناء هذا الوطن الشرفاء انه لمن دواعى سرورى وسعادتى ان اوجه رساله اليكم فى هذا اليوم الخالد الذى سطرتموه انتم فى التاريخ وجعلتم منه يوما يحى له ذكرى على هذه الارض طاردة الاستعمار، محاربة الفساد قاضية على الارهاب والارهابين والخائنين فلن ننسى ابدا وجودكم الدائم كدروعا بشرية بمحراب العدالة لمنع اى اعتداء او النيل من هذا المحراب واستقلاله دفاعا عن الحريات ولاظهار الحقائق لشعب مصر فانتم اول المدافعين عنه، واليوم نحتفل بتحقيق الاستقلال والعدل على هذه الارض الطاهرة الممزوجة بدماء الشهداء، فتحية لعروس القناة التى ارست من خلال ابنائها قواعد الحق والعدالة والشجاعة فاوصلت الرسالة للعالم اجمع”.

واضاف محجوب في رسالته: ”إننى ايها الشعب العظيم اكن لكم كل تقدير ومحبة وشكر وعرفان على ما قدمتوه للعدالة وحمايتكم لى بعد الله سبحانه وتعالى وحبكم الغالى الذى لن انساه طيلة حياتى والذى طوقتم به رقابتى فهو نعم التكريم واذكركم واذكر نفسى واتحدث اليكم حديث القضاة فان القاضى لا يمدح ولا يذم لان من ملك المدح ملك القدح وانما ينتظر التكريم الأعلى وهو تكريم الله عز وجل يوم نقف امامه لنتلقى الحساب ، وادعو الله ان يحفظ شعب مصر الآبى ومقدراته وان يتحد الشعب وجميع مؤسسات الدولة لمحاربة الفساد والمفسدين والارهاب والارهابين والخائنين وان يحمى الله ارض مصر كلها ويطهر وطننا الغالى من كل خائن وعميل لتبقى راية النصر مرفوعة دائما ، وفى ختام رسالتى اليكم ايها الشعب العظيم اقول قول الحق سبحانه وتعالى “إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا”.