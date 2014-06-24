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مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والثقافي بين جامعة أسيوط ومعهد طوكيو للتكنولوجيا

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مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والثقافي بين جامعة أسيوط ومعهد طوكيو للتكنولوجيا مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والثقافي بين جامعة أسيوط ومعهد طوكيو للتكنولوجيا

جامعة أسيوط

قام الدكتور محمد عبد السميع عيد رئيس جامعة أسيوط بتوقيع مذكرة بين الجامعة ومعهد طوكيو للتكنولوجيا باليابان والتى تهدف إلى وضع آليات للتعاون العلمي و الثقافي بين الطرفين فى مجالات التدريس و الأبحاث العلمية من خلال تشجيع تبادل الأنشطة البحثية والمطبوعات في المؤتمرات والندوات والمحاضرات العلمية والمحادثات وذلك لتبادل الخبرات العلمية بين الطرفين ، كما تتضمن تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب للدراسة والبحث العلمي.

وصرح الدكتور احمد عبده جعيص نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن هذه الخطوة تأتى فى إطار حرص جامعة أسيوط على فتح قنوات للتعاون والتواصل مع كافة الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية العربية والأجنبية وذلك للارتقاء بمستوى البحث العلمي وتطوير مختلف البرامج التعليمية فى كافة التخصصات.

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