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السيسى يتوجه بالشكر لأرواح الشهداء من الجيش والشرطة والشعب

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السيسى يتوجه بالشكر لأرواح الشهداء من الجيش والشرطة والشعب السيسى يتوجه بالشكر لأرواح الشهداء من الجيش والشرطة والشعب

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتحية والتقدير لأرواح الشهداء والمصابين من الجيش والشرطة والشعب على مر السنين.
> ودعا السيسى – خلال الكلمة التي ألقاها في الاحتقال بتخريج الدفعة ١٠٨ حربية والدفعات ١٠٤ أطباء و١٠٣ رئيسات تمريض و٧٢ مهندسين و٦٠ مختلط من الكلية الحربية والدفعة رقم ١٧ من خريجات المعهد الفني للتمريض بالقوات المسلحة – اليوم الثلاثاء – المصريين للعمل من أجل خاصة في شهر رمضان الكريم ، مؤكدا أن الجيش والشرطة هما عماد الأمن ، والمؤسسة العسكرية هي الضمير الحر للوطنية المصرية.
> وأكد أن مصر والمنطقة العربية أمانة في رقابنا جميعا.

أ ش أ

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