فوز إثنين من أساتذة جامعة السادات بجائزة النيل والدولة التشجيعية

أعرب الدكتور صلاح البلال رئيس جامعة مدينة السادات عن بالغ فخره بفوز الدكتورمحمود إمام نصر الأستاذ بمعهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بجامعة مدينة السادات بجائزة النيل في مجالات العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة وقيمتها 400 الف جنيه وميدالة ذهبية.

كما حصلت الدكتورة هدى سعيد حافظ الأستاذ المساعد بمعهد الدراسات و البحوث البيئية بجامعة مدينة السادات على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الكميائية.

وعبر الدكتور رفاعى ابراهيم رفاعى نائب رئيس جامعة مدينة السادات للدراسات العليا و البحوث عن أمله فى دراسة التشريعات و القوانين اللازمة لتحسين بيئة البحث العلمى فى مصر.