البيت الأبيض: العراق قدم “ضمانات مقبولة” بعدم محاكمة القوات الأمريكية

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنها تلقت تطمينات مقبولة من الحكومة العراقية بأن القوات الأمريكية لن تواجه خطر المحاكمة في المحاكم العراقية.

> وذكرت صحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية اليوم الثلاثاء على موقعها الإلكتروني أنه في ضوء عودة 300 فرد من القوات الأمريكية إلى العراق لتقديم النصائح العسكرية ، بينما تسعى البلاد لدرء مخاطر حرب أهلية شاملة ، فإن هناك أسئلة بشأن ما إذا كان أفراد الجيش الأمريكي قد يواجهون الاعتقال والمحاكمة وربما الإدانة بسبب أي عدد من الجرائم المزعومة في المحاكم العراقية.

> وقال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جوش إرنست في تصريحات للصحفيين ” القائد الأعلى للقوات الأمريكية لن يتخذ قرارا يعرض رجالنا ونساءنا للضرر بدون الحصول على بعض الضمانات لازمة” ، ووصف تأكيدات الحكومة العراقية بشأن حماية أفراد الجيش الأمريكي بأنها “الكافية”.

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