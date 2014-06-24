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البيت الأبيض: العراق قدم “ضمانات مقبولة” بعدم محاكمة القوات الأمريكية

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البيت الأبيض: العراق قدم “ضمانات مقبولة” بعدم محاكمة القوات الأمريكية البيت الأبيض: العراق قدم “ضمانات مقبولة” بعدم محاكمة القوات الأمريكية

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنها تلقت تطمينات مقبولة من العراقية بأن القوات الأمريكية لن تواجه خطر المحاكمة في المحاكم العراقية.
> وذكرت صحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية اليوم الثلاثاء على موقعها الإلكتروني أنه في ضوء عودة 300 فرد من القوات الأمريكية إلى العراق لتقديم النصائح العسكرية ، بينما تسعى البلاد لدرء مخاطر حرب أهلية شاملة ، فإن هناك أسئلة بشأن ما إذا كان أفراد الجيش الأمريكي قد يواجهون الاعتقال والمحاكمة وربما الإدانة بسبب أي عدد من الجرائم المزعومة في المحاكم العراقية.
> وقال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جوش إرنست في تصريحات للصحفيين ” القائد الأعلى للقوات الأمريكية لن يتخذ قرارا يعرض رجالنا ونساءنا للضرر بدون الحصول على بعض الضمانات لازمة” ، ووصف تأكيدات الحكومة العراقية بشأن حماية أفراد الجيش الأمريكي بأنها “الكافية”.

أ ش أ

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