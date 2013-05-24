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تقرير – إنتر يبلغ مدربه بإقالته

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تقرير – إنتر يبلغ مدربه بإقالته تقرير – إنتر يبلغ مدربه بإقالته

زعمت "سكاي سبورتس إيطاليا" أن إنتر ميلان أبلغ مدربه أندريا سترامتشوني رسميا بقرار إقالته من تدريب الفريق.

مصير سترامتشوني كان مادة خصبة للإعلام في إيطاليا الفترة السابقة، في ظل تكهنات برحيله يقابلها تصريحات من داخل إنتر ومنه شخصيا تؤكد بقائه.

ولكن بحسب "سكاي سبورتس" فأن المدير الرياضي لإنتر ماركو برانكا اتصل بسترامتشوني يوم الخميس وأبلغه بقرار إقالته.

ويسعى إنتر الآن لإقناع سترامتشوني بالتنازل عن جزء من قيمة الشرط الجزائي في تعاقده، وهو ما يوازي راتب عامين.

يذكر أن إنتر قد عين سترامتشوني مارس 2012 خلفا لكلاوديو رانييري وأنهى موسمه الأول في المركز السادس، قبل أن ينهي هذا الموسم في المركز التاسع.

وتشير التقارير الإيطالية إلى أن إنتر سيرتبط بالتعاقد مع والتر ماتزاري المدير الفني الذي أعلن رحيله عن نابولي بنهاية الموسم.

فيما ينتظر أن يتولى سترامتشوني قيادة منتخب إيطاليا للشباب.

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