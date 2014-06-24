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تقارير - يونايتد يدفع الشرط الجزائي للاعب وسط بلباو

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تقارير - يونايتد يدفع الشرط الجزائي للاعب وسط بلباو تقارير - يونايتد يدفع الشرط الجزائي للاعب وسط بلباو

/ أ ش أ / ذكرت وسائل الإعلام الإسبانية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قرر دفع قيمة فسخ عقد نجم أتلتيك بلباو أندير هيريرا وأشارت إلى أن الشياطين الحمر كانوا يتابعون لاعب خط الوسط منذ قرابة سنة وحاولوا التعاقد معه الصيف الماضي.

وأشار راديو كادينا سير إلى أن النادي الإنجليزي سيدفع قيمة فسخ عقد اللاعب الشاب والتي تقدر بنحو 36 مليون يورو، وسيتم الإعلان الرسمي للصفقة في الأيام القادمة.

وكان مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع هيريرا الصيف الماضي، لكن الصفقة لم تتم لذلك قرروا التعاقد مع البلجيكي مروان فيلايني.

ويعتبر رحيل هيريرا ضربة موجعة للنادي الباسكي حيث أن هيريرا هو لاعب رئيسي في خطط المدرب أرنستو فالفيردي ، خاصة أن الفريق سيخوض دوري الأبطال الموسم القادم.

وما يجعل أتلتيك بلباو في ورطة هو عدم وجود لاعب في المستوى بهذا المركز باستثناء لاعب أتلتيكو مدريد راؤول جارسيا، بحيث كما هو معروف فإن سياسة النادي هو التعاقد مع لاعبين من إقليم الباسك.

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