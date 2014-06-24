الكويت تشهد بعد غد الخميس الانتخابات التكميلية العاشرة لمجلس الأمة

تشهد الكويت بعد غد الخميس الانتخابات التكميلية لمجلس الامة فى الفصل التشريعي الرابع عشر لاختيار مرشحيهم فى الدوائر الانتخابية التى خلت باستقالة خمسة من اعضائها .

> وتعد هذه الانتخابات التكميلية العاشرة فى تاريخ الحياة النيابية فى الكويت ، وتاتى فى أعقاب تقديم خمسة نواب استقالاتهم واعلان خلو مقاعدهم ، وقد بلغ عدد المرشحين الذين يتنافسون على خمسة مقاعد فى الانتخابات التكميلية 134 مرشحا بينهم 7 سيدات.

> وكانت الادارة العامة لشؤون الانتخابات فى وزارة الداخلية الكويتية قد أغلقت باب الترشح للانتخابات التكميلية نهاية مايو الماضي ·

> وكان خمسة من أعضاء مجلس الامة الكويتى قد تقدموا باستقالاتهم بعد أن قدموا استجوابا لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح من 12 بندا ، وتم رفض الاستجواب بعد التصويت عليه من قبل أعضاء المجلس ·

> يذكر أن رئيس مجلس الامة الكويتى مرزوق الغانم قد أعلن فى جلسة المجلس 16 مايو الماضي قبول استقالة خمسة أعضاء من النواب كانوا تقدموا باستقالتهم متهمين الحكومة بالتستر والاخلال بالمادة (50) من الدستور الكويتى والفصل بين السلطات وتفعيل الأدوات الرقابية ·

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