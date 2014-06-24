أخبار عاجلة

مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الكويت تشهد بعد غد الخميس الانتخابات التكميلية العاشرة لمجلس الأمة

Google+ Print
الكويت تشهد بعد غد الخميس الانتخابات التكميلية العاشرة لمجلس الأمة الكويت تشهد بعد غد الخميس الانتخابات التكميلية العاشرة لمجلس الأمة

مجلس الامة الكويتي

تشهد الكويت بعد غد الخميس الانتخابات التكميلية لمجلس الامة فى الفصل التشريعي الرابع عشر لاختيار مرشحيهم فى الدوائر الانتخابية التى خلت باستقالة خمسة من اعضائها .
> وتعد هذه الانتخابات التكميلية العاشرة فى تاريخ الحياة النيابية فى الكويت ، وتاتى فى أعقاب تقديم خمسة نواب استقالاتهم واعلان خلو مقاعدهم ، وقد بلغ عدد المرشحين الذين يتنافسون على خمسة مقاعد فى الانتخابات التكميلية 134 مرشحا بينهم 7 سيدات.
> وكانت الادارة العامة لشؤون الانتخابات فى وزارة الداخلية الكويتية قد أغلقت باب الترشح للانتخابات التكميلية نهاية مايو الماضي ·
> وكان خمسة من أعضاء مجلس الامة الكويتى قد تقدموا باستقالاتهم بعد أن قدموا استجوابا لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح من 12 بندا ، وتم رفض الاستجواب بعد التصويت عليه من قبل أعضاء المجلس ·
> يذكر أن رئيس مجلس الامة الكويتى مرزوق الغانم قد أعلن فى جلسة المجلس 16 مايو الماضي قبول استقالة خمسة أعضاء من النواب كانوا تقدموا باستقالتهم متهمين بالتستر والاخلال بالمادة (50) من الدستور الكويتى والفصل بين السلطات وتفعيل الأدوات الرقابية ·

أ·ش·أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي