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“حزب التحالف الشعبي”: الحديث عن ضعف الأحزاب يعيد مصر للوراء

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“حزب التحالف الشعبي”: الحديث عن ضعف الأحزاب يعيد مصر للوراء “حزب التحالف الشعبي”: الحديث عن ضعف الأحزاب يعيد مصر للوراء

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

قال عضو المكتب السياسي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، عبدالمولى إسماعيل، إن التصريحات التي تَصدر حالياً من جانب بعض المسئولين والشخصيات العامة بأن الأحزاب السياسية دورها ضعيف، تُعيد إلى الوراء، مثل ما كان يَفعله نظام مبارك.

وأضاف إسماعيل في حوارٍ له ببرنامج “مصر في ساعة”، الذي يُذاع على قناة “الغد العربي”، مع الإعلامية سوزان الجزامي، أن القائمين على هذه الخطابات التي تُضعف دور الأحزاب، تبرز تنظيمات أخرى مثل الجماعات التي لها طابع ديني.

وشدد إسماعيل على أنه من المحتمل أن ينسحب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي من إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، بسبب إصرار السلطة على وجود قانون النواب الحالي، الذي يُضعف دور الأحزاب السياسية، قائلاً: “هذا القانون سيئ السمعة”.

وأوضح إسماعيل أن تصريح عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، أثناء وجوده مع ممثلي النقابات المهنية بشأن تشكيل تحالف انتخابي، تصريحاً لا ينم عن ثقافة سياسية، لأنه يُحاول القضاء على دور الأحزاب السياسية.

من جهته أكد رئيس حزب التجمع، سيد عبدالعال، أن الحزب قرر التحالف مع حزب المؤتمر، لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.

 وأوضح أن حزب التجمع من ضمن الأحزاب التي يجري معها السيد عمرو موسى، تحالفاً انتخابياً، وأن هذه الأحزاب تتمثل في المصري الديموقراطي الاجتماعي، والوفد، والمصريين الأحرار، وأنه لم ينتج أي شيئ عن هذا التحالف الذي يسعى إليه.

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