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“أمن المنيا ” يعيد مدير معهد أزهري مخطوف لطلب فيدية

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“أمن المنيا ” يعيد مدير معهد أزهري مخطوف لطلب فيدية “أمن المنيا ” يعيد مدير معهد أزهري مخطوف لطلب فيدية

أعادة الاجهزة الامنية بملوى بالمنيا،اليوم ،مدير معهد أزهري مخطوف ومطلوب لتحريره وإطلاق سراحه فدية 300 ألف جنيه،وتم تحرير مدير المعهد بمساعدة الاهالى حال سماع أصوات أستغاثة داخل عقار بشارع ابن الحكم بملوى،قاموا بإبلاغ الشرطة وبوصول الامن تم العثور على المذكور مقيد اليدين والقدمين ومعصوم العينين ،بدأت أحداث الواقعة عندما ،تلقي اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا إخطاراً من العميد هشام نصر مدير البحث الجنائي بالمديرية ،يفيد بتحرير “أبو بكر .ح.ع. 53 سنه ، مدير معهد أزهري بالمنيا، مخطوف منذ 4 ايام على يد “عصام .م.م. ، داخل منزلة لطلب فيدية 300 الف جنية لاطلاق سراحه،وتبين أن المتهم سبق اتهامه فى عدة قضايا جنائية.،وعلى الفور انتقل فريق من مباحث البحث الجنائى وتبين أن المذكور”معصوم العينين ومكبل اليدين والقدمين ، وبسؤاله قرر قيام مجهولين بخطفة منذ أربعة ايام من محل إقامته وطلب فدية مالية قدرها 300 الف جنيه من أهليته نظير إطلاق سراحه ،وتم تحرير محضر عن ذلك رقم “26 “أحوال المركز ،وجارٍ​ ​ضبط باقى المتهمين .

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