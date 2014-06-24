القبض على شاب من الإسماعيلية تحرش بفتاتين بالسويس

القت قوات الامن بالسويس القبض على شاب من محافظ الإسماعيلية أثناء تحرشه بفتاتين أثناء تواجدهما بميكروباص بشارع الجيش بالسويس ، تلقي اللواء خليل حرب مدير أمن السويس أخطارا من قسم شرطة السويس يفيد أثناء تواجد النقيب محمد المهدى رئيس الحمايه المدنيه لميناء بورتوفيق والنقيب محمد عايش معاون مباحث ميناء بور توفيق بشارع الجيش بمنطقة النمسا بوقت الرحه الخاص قام شاب من الاسماعليه يعمل بشركة المقولون العرب منتصف ليلة الأثنين بالتحرش بفتاتان دخل ميكروباص،وعقب مشاهدت تجمع حول الشاب عقب أنزاله من الميكروباص من قبل المواطنين وقبل تصعيد الموقف وحدوث تحرش اخر لفتيات متجمعين بنفس المنطقة قام أحد الضباط باطلاق أعيرة نارية فى الهواء لتفريق المتجمعين وقام النقيب محمد عايش بالقبض على المتحرش وأيداعه قسم السويس لتحرير محضر بالواقعة.