محافظ القاهرة: تكامل بين وسائل المواصلات العامة والخاصة لإحداث سيولة مرورية خلال رمضان

أكد الدكتورجلال مصطفي سعيد محافظ القاهرة أن حركة النقل الجماعي بالقاهرة تعتمد على التنسيق والتكامل فيما بينها والتى تتمثل فى خطوط هيئة النقل العام والنقل الجماعي وخطوط المترو لإحداث سيولة مرورية خاصة خلال الشهر الكريم.

> وقال المحافظ – فى تصريح له اليوم الثلاثاء- إنه سيتم مراقبة الحركة المرورية بالقاهرة عن طريق غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور خلال شهر رمضان والتي تم تطويرها حديثاً وربطها بالأحياء ومرفق الإسعاف والحماية المدنية للدفع الفوري بها حال طلبها، إلي جانب مراقبة الحركة المرورية عن طريق الكاميرات المثبتة لتسهيل التعامل مع أي اختناقات مرورية.

> وطالب إدارة مرور القاهرة ببذل المزيد من الجهد لتسهيل الحركة المرورية مع حلول شهر رمضان وإعادة الانضباط إلى الشارع والقضاء على المواقف العشوائية لسيارات السرفيس والتأكيد على السائقين بالإلتزام بأماكن الانتظار المحددة وخطوط السير المقررة ومنع الانتظار الخاطئ للسيارات الخاصة وتفعيل قراركلبشة السيارات التي تقف في الممنوع بصورة حاسمة ، وإزالة كافة السلاسل والأعمدة الحديدية التي يضعها المواطنون لحجز أماكن لسياراتهم التى تتسبب في إعاقة حركة المرور .

> من جهته، قال اللواء حسن البرديسي مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة “إن حركة المرور خلال شهر رمضان تتسم بارتفاع في معدلات الحركة بالطرق وخاصة المناطق التي تضم دور العبادة والمساجد ومنطقة وسط المدينة إلي جانب اختلاف أوقات ساعات الذروة بكافة المحاور الرئيسية بالمدينة.

> وأشار البرديسي إلي أنه تم وضع خطة متكاملة للسيطرة علي الحركة المرورية بعمل أكمنة ثابتة ومتحركة وتعزيز التواجد المروري بمناطق موائد الرحمن والخيام الرمضانية ومواقع الأنشطة الاجتماعية ومراكز الشباب خلال الدورات الرمضانية لمواجهة اي كثافات مرورية بها.

> وأكد أنه سيتم رفع أية سيارة منتظرة بالأماكن الممنوع بها الانتظار بالاستعانة بالاوناش ، كما تم التنسيق مع شرطة المرافق لمنع الاشغالات وتعيين دوريات راكبة مجهزة لاسلكياً بأعلى الكباري والمحاور الهامة للتعامل الفوري مع أسباب الاختناقات كما تم التنسيق مع إدارات المرور بمحافظتي الجيزة والقليوبية للسيطرة علي الحركة المرورية بين المحافظات .

> بدوره،أشاراللواء هشام عطية رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام إلى أنه سوف يتم تعديل المواعيد المعتادة لبدء العمل في هيئة النقل العام بما يتماشى مع مواعيد العمل بشهر رمضان المعظم والتي تبدأ متأخرة عن الأيام العادية لمواجهة ذروة الصباح ،واستمرار عمل هذه السيارات لتغطية ذروة ما قبل الإفطار.

> و قال عطية إنه تم مراعاة التواجد الكثيف للمواطنين بالأماكن الدينية بعد الإفطار لذا سيتم تأخير الخطوط العاملة بها ليكون آخر خط قيام منها بعد منتصف الليل وتكون نهاية هذه الخدمات بأطراف المدينة بعد الساعة الواحدة صباحاً بمد سهر 130 خط أتوبيس يعمل عليها 799 سيارة ، بالإضافة إلي 5خطوط جديدة تعمل بسيارات زرقاء ب 42سيارة ، وكذلك مد سهر 25 خط ميني باص يعمل عليها حوالي 213 سيارة ، و 74 خط ميني باص خاص بمشروع شركات النقل الجماعي يعمل عليها 577سيارة ، وهذه الخطوط مجتمعة تحقق الربط بين مختلف مناطق وأحياء القاهرة .

> وأضاف اللواء هشام عطية أنه سيتم تشغيل غرفة عمليات لإدارة الأزمات والطوارئ لمتابعة أعمال التشغيل ومواجهة أي طارئ بما يضمن انتظام التشغيل خلال ورديتي العمل الصباحية والمسائية لتحقيق انتقالات الركاب بسهولة ويسر خلال الشهر الكريم .

> أ ش أ