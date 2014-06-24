نجار يتصدي لمسؤلين بالصرف الصحي أثناء معاينة قطعة أرض مخصصة للمشروع بقها‎

قام نجار مسلح بالتعدي علي 3 أشخاص بالضرب لقيامهم بالتصدي له اثناء معاينة قطعة أرض مُخصصة لمشروع الصرف الصحي بقرية بقها.

تلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية اخطار من النقيب امير الكومى رئيس مباحث قسم قها يفيد بتلقيه بلاغًا من سهام فتحي إسماعيل عبد الخالق -33 سنة- مهندسة بالجهاز التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومحمد يوسف حسن فرحات -58 سنة- رئيس الوحدة المحلية بقرية نامول، وبلال إبراهيم هنداوي -35 سنة- فني بالجهاز التنفيذي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وصلاح عباس حسن -50سنة- باحث بمركز البحوث الزراعية، مصاب وحسن محمد حسين -60 سنة- بالمعاش مصاب وعبد اللطيف علي عبد العال السعدني -62 سنة- بالمعاش مصاب.

بسؤال المصابين قرر كل من الأول والثاني والثالث أنهم أثناء قيامهم بمعاينة قطعة الأرض المُخصصة لإنشاء محطة صرف صحي بشارع داير الناحية بقرية الناصرية، والتي تبلغ مساحتها 702 مترًا، بناء على قرار التخصيص الصادر من محافظ الإقليم رقم 458 لسنة 2009 حيث فوجئوا بتعدي شخص يدعى “خالد.أ” 35 سنة- نجار مسلح عليهم بالسب والشتم واعتراض اللجنه ومنعها من مباشرة عملها بدعوى أن الأرض ملكه وعدم علمه بقرار المحافظ ، وعندما تدخل كل من الرابع حتى السادس لمنع تعرض المشكو في حقه لكون المشروع يخدم أبناء القرية ويحقق منفعة عامة تعدى عليهم بالضرب محدثًا إصابتهم.

بمواجهة المشكو في حقه، تبين إصابته بجرح رضي بفروة الرأس، أنكر واقعة التعدي على المذكورين، وقرر أن الأرض المزمع إقامة المشروع عليها هى خاصة به وهو مالكها، وأضاف بقيام الرابع بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 14 أحوال قسم قها، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.