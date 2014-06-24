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إطلاق سراح نجل شقيقة اللواء حفتر من قبل مختطفيه

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إطلاق سراح نجل شقيقة اللواء حفتر من قبل مختطفيه إطلاق سراح نجل شقيقة اللواء حفتر من قبل مختطفيه

اللواء خليفة حفتر

أُطلق سراح محمود مصطفى أحبيل ، نجل شقيقة اللواء خليفه حفتر قائد عملية “كرامة ليبيا” الليلة الماضية بعد عملية اختطاف استمرت عدة أيام ، من قبل مسلحين مجهولين .

وأكد مصدر أمني بالغرفة الأمنية بأجدابيا ، أن المختطف أجرى إتصالا هاتفيا بذويه وأخبرهم عن المكان الذي تركهُ فيه الخاطفين.

وأضاف بإنه عثر علي أحبيل مقيد بالقرب من منطقة الزويتينه بجوار محطه الكهرباء 220 الكهربائية ، مشيرا إلي أن المختطف لم يتعرض للتعذيب أوالضرب من قبل خاطفيه ، وحالته الصحية جيده.

وأوضح المصدر ، أنه لم يعرف الجهة التي قامت بإختطاف أحبيل بالقرب من محطة وقود بمدينة أجدابيا ، الثلاثاء الماضى ، ووجدت سيارته مركونة بعد أن تعرضت لوابل من الرصاص بجوار محطة الوقود ، وطلب الخاطفون فدية تقدر بمليون دينار ليبي..
> أ ش أ

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