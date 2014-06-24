برانديللي: الشعورة بالوطنية أعلى في أوروجواي من إيطاليا

ناشد تشيزاري برانديللي المدير الفني لمنتخب إيطاليا لاعبيه بأن يفكروا في وطنهم وهم يواجهون أوروجواي في جولة الحسم من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2014.

منتخب إيطاليا يحتاج لنتيجة إيجابية وهو يلتقي أوروجواي ورفاق لويس سواريز مساء يوم الثلاثاء.

ما الصعوبة في فعل ذلك؟

يجيب برانديللي "حقيقة، في أوروجواي الشعور بالوطنية يبدو أعلى منا، فيما يخص باللاعبون بالطبع".

وتابع "في المباراة علينا أن نقف صفا واحدا، أن نٌمثل إيطاليا بالشكل اللائق".

وأضاف "لو هناك فريق فاز، فلأنه أفضل.. لا توجد أسباب أخرى، ونحن علينا أن نؤكد أننا قادرون على دخول معركة".

ويحتاج منتخب أوروجواي للفوز على الأتزوري، أما إيطاليا فيكفيها التعادل للصعود مع كوستاريكا إلى دور الـ16 من المونديال.