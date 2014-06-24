الوصفة الكوستاريكية.. كيف توقف أندريا بيرلو

تقدم كوستاريكا الوصفة والإجابة لسؤال صعب.. كيف توقف أندريا بيرلو، كيف تمنع إيطاليا من الإبداع.. هذه الوصفة تم اختبارها من قبل ونجحت بامتياز.

منتخب كوستاريكا صعق إيطاليا في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2014 بهدف من دون رد.

خلال اللقاء لم يصنع بيرلو سوى كرتين، أهدرهما ماريو بالوتيللي.. وفي الشوط الثاني تحديدا كان وجوده غير محسوس بالنسبة للإيطاليين، وهو ما حدث بفضل خطة كوستاريكا.

وقبل أن يلتقي منتخب إيطاليا مع أوروجواي في أهم مباريات الأتزوري بمرحلة المجموعات، يقدم سيلسو بورجيس لاعب وسط كوستاريكا الوصفة اللازمة لإيقاف بيرلو.

1) لا للرقابة الفردية

يقول بورجيس: "لا داعي لرقابة رجل لرجل مع بيرلو.. لأنه لا يفقد الكرة في كل الأحوال".

ويتابع "من الأفضل دوما مع بيرلو أن تلعب بدفاع المنطقة، بحسب المنطقة التي يتواجد فيها يوجد من يتولى إيقافه".

2) لا تجعله يمرر للأمام

بيرلو لديه دوما حلين، الأول أن يدور نصف دورة حول نفسه، ثم يمرر كرة طولية غالبا ما تصنع انفرادا لماريو بالوتيللي أو أن يمرر لمن بجواره لتدور هجمة الأتزوري.

الخطر دوما حين يرسل كرة طولية، لأنها تنهي المسألة في غضون دقائق.

ويعقب لاعب كوستاريكا "حين يتسلم بيرلو الكرة، الأهم من محاولة قطع الكرة منه أن تغلق المساحات أمامه".

ويردف "حين يتسلم بيرلو الكرة، تكون المهمة ثنائية، لاعب يقف أمامه ومدافع يمسك بتلابيب رأس الحربة (بالوتيللي)".

3) اجعله يتراجع

يصرح بورجيس "التعامل مع بيرلو كان في الشوط الأول صعبا، لأنه كان يلعب الكرة من لمسة واحدة".

ويضيف "الضغط الذي فرضناه على جميع لاعبي إيطاليا جعل بيرلو يشعر بالحاجة للرجوع إلى الوراء أكثر، هذا كان مناسبا لنا".

يلعب منتخب إيطاليا بنظام التناوب على المراكز في وسط الملعب، أحيانا بيرلو ارتكاز أمام الدفاع، ودي روسي يضغط، وأحيانا العكس.

ومع تقدم بيرلو في العمر، باتت قدراته على استرجاع الكرة أقل بكثير، وبالتالي حين يلعب هو دور الارتكاز يصبح الدفاع الإيطالي فريسة أسهل.

لهذا حين اضطر بيرلو للعودة إلى الخلف ليجد مساحة بلا ضغط يمرر منها، استفاد منتخب كوستاريكا كثيرا، وشدد الضغط على إيطاليا فانكشفت المساحات أكثر.

هذه هي خلطة كوستاريكا، فهل يطبقها منتخب أورجواي، وهل ينجح؟ لو حدث ذلك سيخسر فريق إيطاليا عقله، وهذه مشكلة كبيرة للأتزوري.