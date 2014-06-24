جمعية طب العيون تحذر من مخاطر أشعة الشمس

حذرت الجمعية السعودية لطب العيون من خطورة أشعة الشمس التي تمر بها المنطقة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات عالية في فصل الصيف وتأثيرها على العيون مشيرة إلى أن التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر يؤدي بالإصابة بجفاف أو حساسية في العين ويمكن تعويض ذلك بمرطبات للعين يطلق عليها بديل للدموع أو الدموع الصناعية بشرط أن لا تحتوي على مضادات أو مواد تؤثر على العين، جاء ذلك في نشرة صحية أصدرتها لجنة التوعية الصحية بالجمعية بمناسبة موسم الصيف.

وعن تأثيرات أشعة الشمس على العين أوضح الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله آل ضبعان – ممثل الجمعية السعودية لطب العيون في منطقة عسير واستشاري طب العيون بمستشفى القوات المسلحة بخميس مشيط، أن جسم الإنسان يستقبل أشعة الشمس عن طريق الجلد والعينين، ومع أن هناك فوائد للتعرض لأشعة الشمس منها تكوين فيتامين (د) في الجلد وتكوين الرؤية في العينين إلا أن هناك أضرارا من أخطرها على سبيل المثال سرطان الجلد وتعتم العدسة في العين وهذا بالطبع بعد التعرض الطويل للشمس.

واستعرض الدكتور الضبعان مشكلات بالعين يتسبب فيها كثرة التعرض لأشعة الشمس منها: ظفرة العين وهي تغيرات في أنسجة الملتحمة تنتج من كثرة التعرض للأشعة فوق البنفسجية وهي تضايق المريض من حيث الاحمرار الدائم وأحيانا تتقدم فتؤثر على القرنية والنظر. وكذلك من تأثيرها تكوين مايسمى بالماء الأبيض (Cataract) في عدسة العين وهذا يبدأ بشكل قليل ويزداد تدريجيا مع الزمن مع طول التعرض للشمس. ويضيف عن مرض (الضمور الشبكي البقعي) أنه ينتج من تأثير أشعة الشمس على العين مما قد يصيب مركز البصر في الشبكية نتيجة النظر مباشرة إلى قرص الشمس. وكذلك أثبتت الأبحاث أن طول التعرض للأشعة فوق البنفسجية يكون عاملا مساعدا لتكوين مايسمى بالضمور البقعى (ARMD) لدى كبار السن. ثم مشكلة (جفاف العين) حيث تزداد مع قدوم الصيف الشكوى من أعراض جفاف العين وذلك نتيجة للجو الحار والجاف في الصيف. وأعراض جفاف العيون حرقان وإحساس بوجود مثل الأجسام الغريبة في العين واحمرار وحكة وأحيانا دمع غير مستقر على العين مع إفرازات بيضاء خفيفة توجد في زوايا العينين.