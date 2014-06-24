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المحكمة الإدارية العليا تناقش مشروع لائحة نظام المرافعات

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الرياض - عبدالعزيز الراشد

    افتتح رئيس المحكمة الإدارية العليا الشيخ إبراهيم بن سليمان الرشيد اليوم، ورشة العمل التدريبية بعنوان (إجراءات المحكمة الإدارية العليا)، التي تستمر خمسة أيام، بفندق الهوليدي إن الازدهار. وأوضح رئيس المحكمة الإدارية العليا، أن الورشة تأتي سعياً للنهوض بالمحكمة وفقاً للمتطلبات النظامية التي تسعى لتحقيقها خلال مدة وجيزة، بما يوافق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتطوير مرفق القضاء وأبان أنه في هامش الورشة سيناقش مشروع لائحة نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، استهدافاً لإقرار لائحة نموذجية تحقيقاً للعدالة الناجزة. حضر الافتتاح نائب مجلس الدولة المصري الدكتور عطية عماد الدين نجم محمد، وأعضاء المحكمة الإدارية العليا، والقضاة بمكتب الشؤون الفنية.

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