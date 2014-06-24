النادي الموسمي الثامن يحظى باهتمام الأمهات والفتيات لبرامجه المتنوعة والمفيدة

أقام النادي الموسمي الثامن بالعزيزية في الرياض مساء الأحد الماضي برنامج (بصمة وطن) انطلاقا من حب الوطن والولاء لقادة هذا البلد الطاهر في ترسيخ حب الوطن والولاء لولاة الأمر بعيدا عن الأفكار الهدامة ولتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ مفاهيم التطوع والعمل الجماعي في المجتمع، وقد أبدع فريق العمل والمشاركون في البرنامج في إبراز التعاون والتكاتف، وأشرفت عليه أ. نوف بن حبيش وقد حضر البرنامج المشرفة التربوية المسؤولة عن النوادي الموسمية بجنوب الرياض أ. نسيم القحطاني وأ. فاطمة الثبيتي التابعة لإدارة النشاط بوزارة التربية والتعليم.

وقالت المشرفة الأستاذة نوف بن حبيش " لقد أبدى الجميع سرورهم وإعجابهم بما رأوه من تثقيف للأجيال وترسيخ معنى الوطنية في عقولهم وقلوبهم وقد قدمت الطالبة جواهر الدوسري لوحة رائعة لخادم الحرمين رسمتها بمشاركة المشرفة ميعاد الوحيمدي ".

وقالت ل"الرياض" مديرة المركز أ. زينة بن حبيش " نعتبر ما قدم في البرنامج انجازا رائعا ومتميزا، وقد حققنا من خلاله عدة أهداف كنا نسعى من خلال النادي الموسمي تكريسها وتفعيلها في المجتمع وبحمد الله النادي يشهد إقبالا كبيرا من الأمهات ومن الفتيات من جميع الفئات العمرية وهو ناد صيفي يقدم فيه العديد من الفعاليات ومنها برنامج فن الاتكيت ومهارات الطبخ، وبرنامج تطوير الذات، وبرنامج استقبال رمضان للأمهات، وبرنامج فكر وارسم للفتيات، وبرنامج تحفيظ القران للأمهات، وبرنامج العمل التطوعي، وبرنامج تحدث الانجليزية بطلاقة، وبرنامج كوني أجمل، ويختتم النادي فعالياته وبرامجه في التاسع عشر من شهر رمضان المبارك ".