د. أبو حربش: الفحص الطبي قبل الزواج وقاية من «المنجلية»

أوضح الدكتور سعود أبو حربش، استشاري أمراض الدم والأورام، أن أبرز المشاكل التي يعاني منها مرضى الأنيميا المنجلية في الصيف هي نوبات الألم المتكسرة والشعور، بآلام مبرحة في العظام والظهر وكذلك تحلل الدم. ونصح أبو حربش مرضى الأنيميا المنجلية بالإكثار من شرب السوائل، والالتزام بأخذ العلاج، وعدم ممارسة الرياضة في الأجواء الحارة، وتجنب الإجهاد البدني، وفي حال أراد مريض "المنجلية" السفر عليه أخذ أدويته.

وأوضح الدكتور أبو حربش أن الأنيميا المنجلية هي أحد أمراض الدم الوراثية التي يحدث فيها اضطراب في الجينات المسؤولة عن تكوين الهيموجلوبين، ويتسبب في التصاق الكريات داخل الأوعية الدموية الدقيقة، وبالتالي يقل تدفق الدم والأكسجين إلى أعضاء الجسم، وتنتج عن ذلك الأعراض المصاحبة للأزمات لدى المصابين بالأنيميا المنجلية ومنها ألم شديد، ضيق في التنفس، وغيرها من الأعراض.

جاء ذلك خلال استضافة المركز الوطني للإعلام والتوعية الصحية بوزارة الصحة للدكتور سعود أبو حربش للإجابة عن أسئلة المتصلين عبر الهاتف المجاني الخاص بالمركز 8002494444 وحساب الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر @saudimoh بخصوص مرض الأنيميا المنجلية ولتزويد متصلي مركز المعلومات بنصائح بهذا الخصوص لا سيما في فصل الصيف ومع السفر.

وذكر أن أعراض "المنجلية" عادة ما تبدأ بعد بلوغ الرضيع أربعة اشهر وتشمل نوبات متكررة من الألم في أجزاء مختلفة من الجسم حسب مكان حصول تكسر خلايا الدم الحمراء وانسداد الأوعية الدقيقة مثل آلام البطن أو المفاصل أو أحد الأطراف، وفقر الدم المزمن، والتهابات متكررة، وأعراض سوء التغذية وقصر القامة وبطء النمو، إضافة إلى تشوهات في العظام، وخمول وإعياء، ومشاكل في الرؤية.

وللوقاية من الاصابة بالأنيميا المنجلية أكد الدكتور سعود على ضرورة الالتزام بإجراء الفحص الطبي الشامل قبل الزواج مما يساعد على الحد من انتقال مرض الأنيميا المنجلية بين الأجيال؛ حيث تظهر التحاليل الطبية احتمال وجود جينات مصابة بخلل لدى المرأة أو الرجل، خاصة الذين لا تظهر عليهم الأعراض المرضية.