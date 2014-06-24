إغلاق التحويل لجامعة طيبة.. الخميس

المدينة المنورة - سالم الأحمدي

تغلق جامعة طيبة الخميس استقبال طلبات الراغبين في التحويل ما بين تخصصاتهم داخل الجامعة، أو الراغبين في الدراسة في الجامعة من الطلبة خارجها واشترطت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة على الطلبة الراغبين في التحويل من جامعة أخرى إلى جامعة طيبة أن لا يقل المعدل التراكمي للطالب أو الطالبة المحول عن (3 من 5) أو (2 من 4) وأن لا يكون مفصولا من الجامعة المحول منها لأسباب تأديبية وأن تنطبق عليه شروط التحويل المعتمدة من مجلس الكلية التي يرغب في التحويل إليها وأن يكون قد أمضى على الأقل فصلين دراسيين واكتسب على الأقل (24) وحدة دراسية في الكلية المحول منها وأن يدرس ما لا يقل عن (50%) من متطلبات التخرج في الكلية المحول إليها كما أتاحت الجامعة الفرصة للطلاب الراغبين في التحويل من كلية إلى أخرى داخل الجامعة بشرط أن يكون الطالب أو الطالبة قد أمضى فصلين دراسيين على الأقل واكتسب (24) وحدة دراسية في الكلية المحول منها وأن لا يقل المعدل التراكمي للطالب أو الطالبة عن (2,75) وأن يستوفي بقية الشروط ومنها شروط التحويل المعتمدة من مجلس الكلية المحول إليها، وفيما يخص التحويل من تخصص إلى آخر داخل الكلية اشترطت عمادة القبول والتسجيل أن يكون الطالب مستوفيا لشروط التحويل في القسم المحول إليه والمعتمد من مجلس الكلية وأمضى فصلا دراسيا على الأقل واكتسب 12 وحدة دراسية على الأقل في القسم المحول منه؛ ودعت عمادة القبول والتسجيل الراغبين في التحويل سرعة إكمال النماذج المطلوبة، والأوراق اللازمة في الفترة المحددة من خلال رابط التحويل http://eas.taibahu.edu.sa/Adm/std على موقع الجامعة على الإنترنت موكدة أن النتائج ستكون معلنة يوم الخميس 13 من رمضان.