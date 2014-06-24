زلزال بقوة 8 درجات يضرب سواحل ألاسكا الأمريكية.. وتحذير من تسونامي

وقع زلزال عنيف بقوة ثماني درجات قبالة سواحل ألاسكا الإثنين، كما أعلن المركز الأمريكي للرصد الجيولوجي، بينما صدر تحذير من أمواج مد بحري (تسونامي) في ألاسكا والساحل الغربي لكندا، بحسب ما أفاد خبراء في الأرصاد الأمريكية.

وقال المرصد إن الزلزال وقع على بعد 24 كلم جنوب شرق جزيرة ليتل سيتكين في ألاسكا، الولاية الأمريكية الواقعة شمال غرب كندا، مشيرًا إلى أنه حدد مركزه على عمق 114،4 كلم.

من جهته، استبعد مركز الإنذار المبكر من أمواج المد العالي في المحيط الهادئ وقوع «تسونامي» ضخم.

وقال المركز إنه «استنادا إلى البيانات المتوفرة فنحن لا نتوقع «تسونامي» مدمرًا في مجمل منطقة المحيط الهادئ، وهاواي ليست مهددة بتسونامي».

وجزيرة ليتل سيتكين واحدة من جزر ألوشن، وهي عبارة عن أرخبيل على شكل قوس يقع جنوب غربألاسكا.

وشهدت هذه المنطقة منذ العام 1900 ما لا يقل عن 12 زلزالا عنيفا (تفوق قوته 5.7 درجات).

وأوضح مركز الإنذار من «تسونامي» أنه أصدر تحذيرًا من خطر حصول «تسونامي» في المناطق الساحلية الممتدة من نيكولسكي في جزيرة أومناك ولغاية جزيرة أتو في أقصى غرب الأرخبيل.

وحذر المركز من انه في هذه المناطق «قد تحصل فيضانات خطرة على السواحل مصحوبة بتيارات قوية وذلك بعد ساعات عدة من وصول التسونامي».

وفي جزيرة أداك تم إخلاء 140 شخصًا من السواحل، حسبما أعلنت السلطات المحلية.