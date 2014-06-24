إسلام رشدي يتمنى ارتداء رقم ' ملك الحركات ' في الأهلي

كشف إسلام رشدي لاعب وسط المنيا المنتقل حديثًا للنادي الأهلي عن الرقم الذي يفضل أن يرتديه مع الفارس الأحمر.

وقال رشدي في تصريحات لقناة "دريم": "أرتدي في المنيا رقم 8، وأتمنى ارتداء رقم 8 في النادي الأهلي".

ويعد هذا الرقم علامة مميزة لنجم الأهلي الزئبقي محمد بركات، ويرتديه حاليًا شهاب الدين أحمد بعد اعتزال بركات العام الماضي.

وأضاف لاعب المنيا "دفع الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقدي، ووقعت على رغبة وعقود انضمامي إلى الأهلي".

ونجح الأهلي في ضم إسلام رشدي ذو ال22 عامًا، لمدة خمسة مواسم مقابل 500 ألف جنيه قيمة الشرط الجزائي.