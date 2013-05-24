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الوطن تهدي "خطوة بخطوة.. 40 أسبوع حمل" للسيدات الحوامل

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الوطن تهدي "خطوة بخطوة.. 40 أسبوع حمل" للسيدات الحوامل الوطن تهدي "خطوة بخطوة.. 40 أسبوع حمل" للسيدات الحوامل

كتب : سارة سعيد الجمعة 24-05-2013 16:38

تدور في أذهان المرأة الحامل تساؤلات عديدة، حول الأعراض التي تصيبها وكيفية التعامل معها، وكيف يمكن أن تؤثر هذه الأعراض على حياتها وحالتها والنفسية والاجتماعية، والتساؤلات الأهم التي تتوق الحامل لمعرفتها، هي كيف يتطور جنينها في أحشائها حتى ولادته.

وانطلاقا من هذه التساؤلات، قامت "الوطن" بتخصيص ملف تفاعلي تحت عنوان "خطوة بخطوة.. 40 أسبوع حمل"، يوضح الكيفية الصحيحة لحساب أسابيع الحمل، ويرصد الأعراض التي تطرأ على الأم وجسمها أسبوعيا، وكذلك تطور جنينها الصغير منذ تكونه وحتى استعداده للخروج من الرحم.

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