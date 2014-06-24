تغريم المذيعة مي العيدان 50 ديناراً في الدعوى المرفوعة من شمس

بعد أنّ أصدرت مؤخراً محكمة الجنايات حكمها ببراءة الإعلامية مي العيدان وقناة سكوب من الإساءة إلى الفنانة شمس، قضت محكمة الجنح بتغريم العيدان مبلغ 50 ديناراً على خلفية سبّ وقذف شمس عبر صفحتها الشّخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر .

وقال العصفور: "بعد هذا الحكم وما أحاطت به الدعوى وبظروفها وملابساتها، قرّ في يقين المحكمة أنّ المتهمة في الزمان والمكان قد ارتكبت تهمة السبّ المسندة إليها على النحو الوارد بتقرير الاتّهام. وقد توافرت أركانها والعناصر القانونية، بالإضافة إلى ما ثبت بتحريات المباحث، وبما ثبت لدى المحكمة من مطالعتها لصور التّغريدات محل التّهمة والتّي تضمنت ألفاظ سبّ للشاكية. ولا تعوّل المحكمة على إنكار المتّهمة، والذي قصدت به الأفلات من العقاب الأمر الذي انتهت به المحكمه للقضاء بإدانة المتّهمة من تهمة السبّ وفق مادة الاتهام ١٧٢ إجراءات"

وزاد العصفور: "وكانت المتّهمة قد قامت بسب موكلتي شمس بألفاظ نابية، يُحاسب عليها القانون، وما اقترفته من فعل قد خالف كلّ الأعراف من خلال كتابتها لتغريدات لاتقرأ ولاتكتب ولا تقال لأي أحد في مجتمعاتنا، وهذا جزء من الحق الذي رجع لأصحابه، فنحن في دولة مؤسسات تحاسب وتعاقب كل شخص يخطىء بحق الآخر".

وكشف العصفور عن عزمه رفع مبلغ تعويض مالي كبير بعد تأييد الحكم وصيرورته نهائياً، مؤكداً أنّ هناك قضايا أخرى ضد مغردين خليجيين قاموا بالإساءة لموكلته شمس وستصدر أحكامها قريباً، أسوة بالحكم الصادر بالحبس ضد المغرد محامي أحلام.

وقبل تأكيد التّهمة المنسوبة إلى العيدان، كانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكماً يقضي ببراءة مقدمة البرامج مي العيدان في قناة سكوب من التّهمة المنسوبة إليها عن شكوى المغنية شمس، ورفض دعواها المدنية التّي تتهم العيدان بالإساءة إلى شمس بعدة حلقات في برنامجها "نأسف لعدم الإزعاج"، حيث ادّعت شمس بأنّ الإعلامية قد أشارت إليها بعدّة مناسبات بأنها تقوم "كل يوم جواز شكل"، وأنّها سهرت مع إحدى الممثلين بمصر، وقامت بسبّها والإساءة لها عبر الغمز واللمز عن طريق القول "إنّها فنانة تشطح وتمرح"، إلاّ أنّ محكمة الجنايات قد قامت بقراءة أوراق الدّعوى وأكّدت بأنّ المذيعة لم تقصد الفنّانة شمس .

وأكّد المحامي بدر باقر عبر دفاعه عن المذيعة العيدان بأنّ موكّلته لا تشير لا من قريب ولا من بعيد إلى الفنانة شمس، ولكن هناك العديد من الفنانات في الوسط الفنّي يحملن اسم "شمس"، فالعبارات وجهت إليهن من دون تحديد أي فنانة مقصودة، كما استغرب المحامي باقر من الشاكية الفعلية بالشكوى وعلاقتها بموضوع القضية، حيث إنّ الشاكية تحمل جواز من جزر "ساينت كريست" وموضوع الشّكوى عن أخرى خليجية ليس لها علاقة بالشّاكية، وإنّه لايمكن الجزم بأنّ صاحبة الشّكوى هي المقصودة بالحلقات المقدّمة ببرنامج "نأسف لعدم الإزعاج"، وإنّ الشكوى يجب ألاّ تقبل من الأساس من شخصية مجهولة تدّعي أنّها المقصودة بالكلام الذي قيل في البرنامج. وقدّم محامي الدّفاع عدة منشورات بالإنترنت تخصّ عدة فنانات باسم شمس.

من جانبها، قالت شمس إنّ المتّهمة أنكرت ماقالته مؤكدة أنّ هناك جولات أخرى وقضايا أخرى، ومنها سيصدر حكمها في الأسبوع الجاري بقضية سبّ وقذف في "تويتر" .

أما المحامي حسين العصفور، فأكّد أنّه طعن بالحكم أمام محكمة الاستئناف، وسيقوم بالاطّلاع على الحكم المستأنف مؤكداً أنّ هناك درجات تقاضي أخرى في الاستنئاف والتّمييز والعبرة بالخواتيم .

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