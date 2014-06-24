غادة عبد الرّازق تغضب ممدوح عبد العليم

يتردّد في كواليس مسلسل "السّيدة الأولى" أنّ ممدوح عبد العليم بطل المسلسل إلى جانب غادة عبد الرازق غاضب بشدّة من عدم تقدير مكانته الفنّية ومشواره الطّويل وتجاهله بشكل كبير في أسلوب الإعلان للمسلسل، حيث تحتلّ صورة غادة معظم البانويات القائمة في الشّوارع الرئيسية بمصر.

وعلمنا من مصدر في الإنتاج أنّ المسلسل تمّ بيعه للقنوات الفضائية وتسويقه باسم غادة، وممدوح يعلم بذلك جيداً، خصوصاً إنّه غائب عن الأضواء منذ وقت طويل. وأضاف المصدر أنّ ممدوح يتظاهر بأنّه راضٍ عن الإعلان، في وقت يردد للمقربين إنّه حزين لهذا التّجاهل، وإن كان يعتبر نفسه أكبر من أنّ يُعاتب أحداً.

مسلسل "السّيدة الأولى" هو من إخراج محمد بكير، ويشارك في بطولته كل من: أنوشكا، وعبير صبري، وأحمد فؤاد سليم، وسامح الصريطي. وقد تمّ تسويقه لعدد كبير من القنوات الفضائية.

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