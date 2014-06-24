حليمة بولند ترمي بقفاز التّحدي أمام أمل العوضي وهيا الشعيبي وطارق العلي

يبدو أنّ المنافسة في الكويت خلال شهر رمضان وجدت لها ساحة أخرى بعيداً عن الشراسة في الأعمال الدرامية، التّي يشارك بها هذا العام أغلبية نجوم الوسط الفنّي الكويتي، إذ يترقّب الجمهور من سيفوز بأفضل برنامج مسابقات تلفزيوني بعد أنّ اتفقت قناة الوطن مع طارق العلي، وليلى عبدالله، وحمد أشكناني، على تقديم برنامج مسابقات رمضاني.

فستعرض الـ MBC برنامجاً من تقديم هيا الشعيبي، وأمل العوضي، وبشار الشطي، وحلا التّرك، لتتفق بدورها دبي مع حليمة بولند على تقديم برنامج رمضاني أيضاً.

وتستعد حليمة بولند للظهور لأول مرّة وبشكل يومي خلال شهر رمضان المبارك، على شاشة قناة دبي الفضائية، تحت إدارة وإنتاج المخرج الكويتي يعقوب المهنا، ضمن برنامج مسابقات يعرض على الهواء مباشرة، يحمل عنوان "حليمة إكسبو"، ويعدّ من أضخم برامج المسابقات في الخليج والوطن العربي، حيث يُقدِم خلال عرضه العديد من الجوائز النّقدية إلى جانب عدد كبير من السيارات، لجمهور المُشاركين في البرنامج.

وقد تم بناء ستوديو خاصّ في مدينة دبي، تحت إشراف ومتابعة المنتج والمخرج يعقوب المهنّا، الذي احتاج لأكثر من 6 أشهر للتّجهيز والإعداد للبرنامج مع إدارة مؤسسة دبي للإعلام، وقال المهنّا: "الإعلامية حليمة بولند صاحبة نجاح وتميّز في هذا المضمار من برامج المسابقات الرمضانية، وتعدّ من أهم الوجوه في العالم العربي، وقد اخترت قناة دبي الفضائية لعرضه، لأنّها أيضاً من أهم الشّاشات العربية، التّي تحمل نسبة متابعة كبيرة خلال الشّهر الكريم إلى جانب (الكوالتي) الأهم في عالم التلفزيونات والبث"، مضيفاً في حديثه أنّه قام بإعداد "حليمة إكسبو" ضمن أحدث التّقنيات التّي تخدم البرنامج وتسرّ عين المشاهد خلال اتصاله أو مشاركته، وقال: "سنقدّم البرنامج بطريقة حديثة جداً وبرؤية إخراجية مبهرة تليق في دبي ومكانتها كمدينة عالمية، من خلال ستوديو خيالي يحمل التّكنولوجيا الحديثة، خصوصاً أنّ ديكوراته ستضم جميع معالم دبي المبهرة، وأهم ما فيها ( مترو دبي) الذي سيكون له دور هام خلال حلقات البرنامج اليومية وبأسئلة البرنامج وحوار حليمة مع الجمهور".

من جهتها، قالت حليمة بولند إنّها سعيدة بهذا التّعاون الذي يجمعها بيعقوب المهنّا من ناحية الإنتاج والإخراج، ومع قناة دبي الفضائية التّي تعتبرها من القنوات الرّائدة في الخليج والوطن العربي، متمنيةً أنّ تنال فكرة البرنامج وطريقة طرحها إعجاب المشاهدين الذين تنتظرهم جوائز قيّمة يومياً.

كما أكّد يعقوب المهنّا أنّ توقيت عرض البرنامج سيكون مناسباً جداً خلال الدّورة البرامجية الرمضانية 2014 في قناة دبي الفضائية للجمهور، وسيكون منافساً ومميزاً في عملية الإعداد والطرح، والذي يهدف بشكل أساسي إلى تقديم مادة مهمة وجوائز متميزة قيّمة.

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