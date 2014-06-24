هبة نور على خُطى نسرين طافش

انضمّت الفنّانة السّوريّة هبة نور إلى أسرة المسلسل العربي المشترك "الأخوة"، بعد انضمام كل من نسرين طافش وقصي الخولي للعمل منذ أيام.

وستؤدّي نور شخصيّة جديدة، لتحلّ كضيفة في العمل الذي يشارك فيه نخبة من النّجوم العرب، مثل أمل بوشوشة، وباسل خيّاط، وتيم حسن، ونادين الرّاسي.

وتمتد أحداث "الأخوة" على 100 حلقة، تروي حكاية عائلات سورية ولبنانية هاجرت إلى أبوظبي منذ أعوام، وأسّست أعمالاً، وتتناول علاقات معقدة من الحب والخيانة، وقيم العائلة، وصراعات المال، بين أفراد عائلة "فريد نوح".



من جهة أخرى، تشارك الفنانة السورية بعدد من الأعمال لموسم دراما رمضان 2014، ستطلّ بها على جمهورها عبر الشّاشة الصّغيرة.

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