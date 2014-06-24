مداهمة منزل بعد هبوط أرضي أثناء التنقيب عن الآثار بسوهاج‎



> أنهت منذ قليل قوات مباحث الآثار بمحافظة سوهاج معاينة منطقة التنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل الكائنة بالقيسارية التابعة لحى غرب محافظة سوهاج.

وكانت أدت عملية الحفر إلى هبوط أرضى بأحد الشوارع الفرعية بالمنطقة الأمر الذى أدى إلى تصدع عدد من المنازل المجاورة للحفر.

وبينت المعاينة التى قام بها العميد أحمد رفعت رئيس مباحث الآثار بسوهاج أن عمق الحفر وصل إلى 8 أمتار، وتم العثور على قطعتين من الحجر الجيرى ليهم كتابات ورسومات فرعونية، كما تم العثور على أدوات غاطس وأنابيب أكسجين كانت معدة لاستخدامها عند الوصول إلى مسافات عميقة.

وأشارت التحريات إلى أن وراء الواقعة شقيقين أولهما «خالد ع ع محامي» والآخر «أسامة ع ع عاطل» قاموا بالهروب عقب حدوث الهبوط الأرضى وبعد استغاثة الاهالى.

وجارىتحرير محضر بالواقعة ومن جانبة أكد المحافظ أن سبب الهبوط وتأثر المنازل هو قيام المتهمين بحفر نفق أسفل بعض المنازل مشيرا أنه أعطى تعليمات لشركة مياة الشرب والغاز الطبيعى بسرعة معاينة المكان وغلق مصادر المياه والغاز عن المناطق المتضررة حتى لاتتفاقم الأمور إذا انهار أي من المنازل.