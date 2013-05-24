وزير الصحة: رفع درجة الاستعداد للقصوى لمكافحة أمراض الصيف والحد من انتشارها

كتب : أ ش أ منذ 3 دقائق

أعلنت وزارة الصحة والسكان رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع محافظات الجمهورية، لمكافحة أمراض الصيف والحد من انتشارها نظرا لزيادة احتمالية الإصابة بالأمراض في فصل الصيف، والتي تنتقل عن طريق تلوث الطعام والشـراب، حيث تكون الظروف المناخية مناسبة لنمو هذه النوعية من مسببات الأمراض، وكذلك الحشـرات الناقلة لها ومن هذه الأمراض الحمى التيفودية والالتهاب الكبدي الوبائي والنزلات

المعوية.

وقال وزير الصحة والسكان، الدكتور محمد مصطفى حامد، في تصريحات صحفية اليوم، إن الوزارة قامت منذ أكثر من شهر بإعداد خطة تم توزيعها على جميع مديريات الشؤون الصحية والإدارات الفنية المعنية بالوزارت الحد من حدوث هذه الأمراض، والاكتشاف المبكر للحالات المعدية والتعامل الفوري معها لمنع حدوث أي تفشيات وبائية.

وأوضح أن أهم أولويات الخطة هو ترصد الأمراض والاكتشاف المبكر لأي زيادة في الأمراض المعدية، وللحالات المشتبه إكلينيكيا أو وبائيا، وتوفير أدوية الطوارئ بكميات ونوعيات كافية لمواجهة حدوث أي حالات طارئة أو تفشيات وبائية، والتأكد من توافر جميع الإمكانيات بمستشفيات الحميات، على وجه التحديد، من أدوية ومحاليل ومطهرات والوقوف على استعداد المعامل الإقليمية فيما يتعلق بالمستلزمات وفحص العينات.

وأضاف حامد أن هذه الخطة تقوم على الإصحاح البيئي والمتمثل فى تشديد الرقابة على الأغذية والمشروبات ومياه الشرب المرشحة، ومراقبة عمليات الصرف الصحى لمنع حدوث أى تلوث بيئي ناتج عن اختلاط مياه الصـرف الصحي بمياه الشـرب أو الأغذية، ومكافحة ناقلات الأمراض من خلال توفير العدد المناسب من معدات الرش، وكذلك توفير المبيدات الحشرية اللازمة نوعا وكما مع مراعاة اشتراطات التعامل مع المبيدات، بالإضافة إلى إنشاء نظام للترصد الإيجابي النشط لفحص عينات المياه والصرف الصحي، بالمناطق ذات الخطورة بالمحافظات للتنبؤ بحدوث تفشيات مرضية وبائية.

ونوه وزير الصحة إلى أهمية التثقيف الصحي والإعلامي فى رفع وعي المواطنين على اتباع أساليب النظافة العامة، بالإضافة إلى المشاركة المجتمعية عن طريق التنسيق مع المجالس التنفيذية والمحلية وجهاز شئون البيئة والجهات المعنية في إنجاح هذه الخطة.