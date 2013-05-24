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مستشفيات الزقازيق: اشترينا مولدات كهربائية حرصاً على أطفال الحضانات

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مستشفيات الزقازيق: اشترينا مولدات كهربائية حرصاً على أطفال الحضانات مستشفيات الزقازيق: اشترينا مولدات كهربائية حرصاً على أطفال الحضانات

قال الدكتور سالم الديب، رئيس مجلس إدارة المستشفيات، إنه يوجد 20 طفلاً فقط داخل الحضانات بالمستشفى الجامعى، وأن إدارة المستشفيات قامت بشراء مولدات كهربائية جديدة من خلال مناقصة، وذلك بالرغم من وجود احتياطى من المولد الكهربائى، حرصاً على حياة الأطفال بالحضانات والمرضى.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التيار الكهربائى لم يتم قطعه خلال الفترة الأخيرة عن المستشفى الجامعى، وأن حدث ذلك يكون هناك مولد احتياطى للتغلب على انقطاع التيار الكهربائى.

ونفى سالم وبشدة ما تردد عن قيامه بإرسال مذكرة عاجلة لوزير الكهرباء يحمله فيها مسئولية حياة 80 طفلاً بحضانات المستشفى الجامعى، موضحاً أن عدد الأطفال فقط 20 طفلاً.

وكانت 6 حضانات بمستشفى سيدى سالم المركزى تعرضت للحرق بسبب ماس كهربائى، وهرعت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق دون خسائر فى الأرواح.

وأكد الدكتور محمد القاضى مدير مستشفى سيدى سالم المركزى، أن 6 حضانات تعرضت للحرق والتلوث بسبب ماس كهربائى، مضيفاً أن الأطفال الذين كانوا بالحضانات 9 أطفال وحالتهم جيدة ولم يمسوا بسوء لوجود حضانات احتياطية.

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مصر 365