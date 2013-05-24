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بالصور.. مظاهرة حاشدة ضد الإخوان بقرية أبو خليفة بالإسماعيلية

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بالصور.. مظاهرة حاشدة ضد الإخوان بقرية أبو خليفة بالإسماعيلية بالصور.. مظاهرة حاشدة ضد الإخوان بقرية أبو خليفة بالإسماعيلية

شهدت قرية أبو خليفة بالإسماعيلية بعد ظهر اليوم، مظاهرة حاشدة بميدان السادات، ضد حكم الإخوان المسلمين.

كانت الجبهة الوطنية للصالح العام بالإسماعيلية، قد نظمت اليوم الجمعة، مسيرة شارك فيها المئات من المواطنين وعدد من القوى والتكتلات السياسية والحزبية والثورية، شهدت هتافات ضد الإخوان والمرشد والرئيس مرسى، ورفعت لافتات تؤيد دعم الجيش والشرطة وتدعو لتحرير سيناء بشكل عاجل وبقاء الجيش لتطهيرها من البؤر الإرهابية، بمشاركة نساء وشباب القرية لأول مرة بجانب توزيع استمارات تمرد وقع عليها المئات من أبناء القرية.

وقال أبو ناصر العيادى مؤسس الجبهة، إن الهدف من المظاهرات هو إرسال رسالة لكل المصريين بخطورة الموقف فى سيناء وضرروة تدخل الجيش لإنقاذها من الانفصال.

وأكد أحمد الصورى القيادى بالحركة ورمضان طه أمين الجبهة ونصار خضر الأمين المساعد وياسر القرقارى وإبراهيم شعبان منسقا عام المظاهرة، أن المظاهرة هى الأولى على مستوى الريف المصرى ضد الإخوان والمرشد.

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