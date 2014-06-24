تطبيق الدوام الجزئي في دوائر حكومة دبي قريباً

أطلقت دائرة الموارد البشرية في حكومة دبي أمس ملتقى الموارد البشرية وعقد أول اجتماع له بحضور ممثلي الموارد البشرية في دوائر حكومة دبي لبحث تطبيق الدوام الجزئي وفقا للقرار الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رقم 27 لسنة 2013 بشأن تنظيم التعيين بدوام جزئي في حكومة دبي.

وقالت ايمان بن خاتم مدير إدارة السياسات ودعم البرامج بدائرة الموارد البشرية في حكومة دبي إن الملتقى قناة اتصال بين ادارات الموارد البشرية بدوائر حكومة دبي ويتضمن اجتماعات دورية بواقع اجتماع كل شهر مع ممثلي الموارد البشرية في دوائر حكومة دبي لمناقشة وايجاد حلول لمواجهة الصعوبات التي تواجههم، وتناول الاجتماع الأول للملتقى تعريفهم بآلية تطبيق الدوام الجزئي المزمع تطبيقه قريبا في دوائر حكومة دبي ويشمل المواطنين والوافدين العاملين في تلك الدوائر وكيفية احتساب الراتب والمكافآت والانظمة اللازمة لتطبيق القرار.

وأعلنت ابن خاتم عن خطة الدائرة ضمن استراتيجية التحول الى حكومة ذكية، من خلال اطلاقها 36 تطبيقاً ذكياً معلوماتياً وتفاعلياً ليتم تنفيذها مع نهاية العام 2016، تشمل عشرة لخدمة الدوائر المحلية، واربعة عشر لخدمة موظفي حكومة دبي، وستة لخدمة المتقاعدين، واثنين لخدمة موظفي الدائرة، وستة لخدمة افراد المجتمع.

وأشارت إلى أن دائرة الموارد البشرية في حكومة دبي بدأت منذ مطلع العام الجاري بتحويل هذه الخدمات في 41 دائرة خاضعة لقانون الموارد البشرية لحكومة دبي من خدمات الكترونية إلى خدمات ذكية وسوف يتم انجاز تحويل 4 خدمات خلال 2014 على أن يكتمل تحويل جميع الخدمات المذكورة في نهاية 2016، مشيرة إلى أن العام المقبل سوف يشهد تسارعا في عملية التحول إلى الخدمات الذكية.

مبادرة

جاء ذلك في تصريحات على هامش مؤتمر الموارد البشرية للمدن الذكية الذي نظمته الدائرة أمس في فندق انتركونتننتال دبي فيستفال سيتي بحضور ممثلي ادارات الموارد البشرية من 48 دائرة في حكومة دبي الى جانب بعض الجهات الاتحادية وشبه الحكومية، وعقد تماشيا مع مبادرة الحكومة الذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ودعم استراتيجية تحويل دبي الى المدينة الأذكى بالعالم، عقدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مؤتمر «دعم الموارد البشرية للمدن الذكية» تحت شعار «حكومة ذكية مدن ذكية»، كجزء من مبادرة «منارة الموارد البشرية» التي أطلقتها دائرة الموارد البشرية. وأوضحت ابن خاتم، أن مؤتمر «دعم الموارد البشرية للمدن الذكية» يعتبر أول نشاط يتم تفعيله هذا العام كجزء من مبادرة «منارة الموارد البشرية».

فرصة

ويقدم المؤتمر فرصة فريدة لفهم كيفية تسخير أحدث وأفضل الممارسات والتقنيات لإنشاء أنظمة فعالة لإدارة الموارد البشرية، إضافة إلى تعزيز الابتكار وتطوير المفاهيم الجديدة والخدمات الذكية. كما يجمع المؤتمر العقول الرائدة لمناقشة التحديات والحلول التي من شأنها زيادة الكفاءة وتحديث الخدمات للمجتمعات الحكومية في دبي.

ويتناول المؤتمر مواضيع مميزة مثل المدينة الذكية، والحكومات الذكية، وتأثير المدن الذكية على الموارد البشرية، وتحليلات الموارد البشرية الخاصة بالمستقبل، وتأثير المدن الذكية على إدارة المكافآت، وتنمية المهارات القيادية، والتميز الإداري، ودور الموارد البشرية في دعم المدن الذكية، وبناء القدرات وإدارة التغيير، والتحول في مجال الموارد البشرية، والأداء الإداري.

وأشارت ابن خاتم الى أن المؤتمر عقد في الوقت المناسب وذلك بعد القمة الحكومية 2014، حيث انصبّ التركيز على مفاهيم جديدة لتقديم الخدمات الحكومية بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لحكومات المستقبل وجيل جديد من الخدمات الحكومية المتقدمة.

تطوير

تعتبر مبادرة «منارة الموارد البشرية» جزءا من التركيز المتواصل والاستراتيجي لتطوير قدرات الموارد البشرية في دبي، التي تهدف الى بناء منبر خاص لمناقشة وتبادل وتعزيز أفضل ممارسات الموارد البشرية في المجالات الذكية الحكومية المتنوعة، بين الممارسين المحليين والخبراء الإقليميين والدوليين في هذا المجال.