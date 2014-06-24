وزير العدل يصدر قرار تشكيل لجنة تحري هلال شهر رمضان

أصدر معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري، وزير العدل، قراراً بتشكيل لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان 1435 هجري لعام 2014 ميلادي.

وتضم اللجنة التي يرأسها معالي وزير العدل، المستشار سلطان سعيد البادي، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، ومحمد بن حمد البادي، وكيل وزارة العدل، والدكتور محمد مطر سالم الكعبي، المدير العام للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والدكتور فاروق حمادة، المستشار الديني في ديوان ولي عهد أبوظبي، والقاضي صديق أبو الحسن، القاضي في محكمة النقض في دائرة القضاء في أبوظبي، والمستشار محمد اليدالي بن محمد، المفتي الشرعي في دائرة القضاء في أبوظبي، والقاضي يوسف حسن رجب، رئيس استئناف في محكمة استئناف رئيس الخيمة، ومحمد سهيل المهيري، مدير مكتب حتا- دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وفضيلة الشيخ الدكتور أحمد محمد سليمان الأهدل، الواعظ الأول في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وفضيلة الشيخ الدكتور سالم محمد الدوبي، واعظ في دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف في الشارقة، والمهندس خلفان سلطان النعيمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، والمهندس صخر سيف عبدالله، رئيس رابطة هواة الفلك.

ونص القرار على أن تتحرى جميع المحاكم الشرعية في الدولة الرؤية وموافاة اللجنة بما يثبت لديها، وعلى لجنة تحري الشهور القمرية في دائرة القضاء في أبوظبي في المناطق الوسطى والشرقية والغربية في الإمارة متابعة مهمتها الشهرية في جمع الأدلة المؤدية إلى إثبات بداية شهر رمضان لهذه السنة، وموافاة اللجنة بما توصلت إليه.

وحدد القرار اجتماع اللجنة بعد صلاة المغرب من يوم الجمعة الموافق 29 من شعبان 1435 هجرية، الموافق 27 من شهر يونيو 2014 في دائرة القضاء في أبوظبي.