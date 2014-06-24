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محمد بن راشد يأمر بترقية نائب مدير إقامة دبي إلى رتبة لواء

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محمد بن راشد يأمر بترقية نائب مدير إقامة دبي إلى رتبة لواء محمد بن راشد يأمر بترقية نائب مدير إقامة دبي إلى رتبة لواء

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بترقية العميد عبيد مهير بن سرور نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي إلى رتبة لواء. وصرح اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة أن أمر صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي جرى تنفيذه على الفور اعتبارا من اليوم ( أمس). ورفع المري أسمى معاني الشكر والولاء إلى قيادتنا الرشيدة..مثمنا عاليا مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي تأتي تكملة لمكرمات سموه حيال القيادات والكوادر الوطنية الشابة.

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