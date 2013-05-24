عودة 30 صياداً لبرج مغيزل بعد الإفراج عنهم من السجن ببنى غازى

شهدت قرية برج مغيزل التابعة لبرج مغيزل اليوم الجمعة، استقبال حافل لـ30صياداً مصرياً من القرية بعد الإفراج عنهم من سجن الكوفة ببنى غازى، بعد تدخل المهندس سعد الحسينى محافظ كفر الشيخ وخالد الحسنى رئيس هيئة الثروة السمكية.

وأكد أحمد عبده نصار نقيب الصيادين بكفر الشيخ، أن الصيادين وصلوا القرية بعد معاناتهم فى سجن الكوفة لحين تم الإفراج عنهم.

وأضاف أن الصيادين دفع كل منهم 110 جنيهات غرامة بنيابة مطروح، كما تكلفوا الكثير لكى يعودوا لوطنهم، خاصة أن الخارجية والقنصلية المصرية لم تدفع لهم مليماً واحداً وعادوا لمصر من خلال مكتب رحلات ليبى برشيد، وتعهدوا بورق رسمى بدفع ثمن التذاكر فى سبيل عودتهم للقرية، مشيرا إلى أن أهالى الصيادين اضطروا للاستدانة حتى يسددوا المبالغ لمكتب الرحلات.

وطالب نصار المهندس سعد الحسينى محافظ كفر الشيخ، بصرف إعانات للصيادين لسداد ما تم استدانته منذ إلقاء القبض عليهم وتوقفهم عن العمل وتضرر أسرهم وذويهم.

وأوضح أنه تقدم بطلب من أسبوع للمهندس سعد الحسينى لصرف إعانة لأسر الصيادين قبل مجيئهم اليوم للقرية، وبالفعل وقع المحافظ ولكن لم يصرف حتى الآن، مشددا على ضرورة سرعة صرف إعانة لهم، خاصة أنهم سيمنعون من الخروج فى رحلات صيد لمدة 6 أشهر لأن القانون لا يسمح لهم بالخروج فى رحلات صيد مادام تم إلقاء القبض عليهم خارج مصر حتى لو كانوا غير مذنبين.

وأكد نقيب الصيادين أن مركبى الصيد "أبو طارق" و"أبو شوقى الجديد" كانا فى طريق عودتهما من رحلة صيد من جزيرة مالطا، وفوجئا بعدد من الشباب الثورى الليبى يجبرونهم على الدخول فى المياه الإقليمية الليبية، وتم إلقاء القبض عليهم وإيداعهم سجن الكوفة ببنى غازى.

وأشار إلى أن أسماء الصيادين بمركب أبو طارق هم (سعيد محمد أحمد البلهلوان وأحمد محمد أحمد البلهلوان وياسر مصطفى عبده محمد ومحمد عبد الجواد عبد السلام والعبد مصطفى شحاته وأحمد أحمد محمد ومحمد عبد السلام أبو العنين وليد أحمد عبده أحمد وباسم أحمد القاضى وسعيد فريد محمد ومحمد إبراهيم خيوه ومحمد محمد أحمد أحمد وعلاء على على عبد الحواد).

أما مركب "أبو شوقى الجديد" فيضم (شعبان مصطفى محمد عبيد وسامى حسن حسن رزق وحسن على حسن وفوزى مصطفى محمد عبيد والنمر مصطفى محمد عبيد وحمادة النمر مصطفى عبيد وسعد حسين السقا وأحمد عبد النافع عرفة وجمعه خميس على حسن وطارق حسين محمد وبهاء عبده محمد داوود ومحمد محمد محمد عرفة ومدحت أحمد أحمد حمادة وفادى رمضان مصطفى والسيد محمد درويش وعطية جمعة على).