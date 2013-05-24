أخبار عاجلة

صور| مخالفات بالجملة بدار أيتام «العندليب والفاجومي» في الشرقية -
توقيع مذكرة تعاون بين وزير البترول ونظيره الأردني في نقل خبرات الغاز -
الكهرباء: إضافة 6850 ميجاوات من طاقة الرياح و2879 من الشمس في 2022 -
شائعات اختطاف الأطفال تضرب قنا.. والأهالي يتوعدون المتسولين -
وزير الرى: تنفيذ 94% أعمال مشروع قناطر أسيوط الجديدة -
حكم نهائي.. إدراج عاكف وبديع والعريان والبلتاجي وآخرين بـ«قوائم الإرهاب» -
وزير الآثار لـ"النواب": مينفعش إسكندرية يتقفل فيها المتحف اليوناني ١٢ سنة -
دورة جديدة لفيرنكس آند هوم بالتعاون مع صناعة الأخشاب وجمعية المصدرين -
قريبًا.. قانون الاستثمار الجديد في الجلسة العامة -
«المحافظين» يفتتح مقر أمانته بالجيزة بحضور قرطام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

عودة 30 صياداً لبرج مغيزل بعد الإفراج عنهم من السجن ببنى غازى

Google+ Print
عودة 30 صياداً لبرج مغيزل بعد الإفراج عنهم من السجن ببنى غازى عودة 30 صياداً لبرج مغيزل بعد الإفراج عنهم من السجن ببنى غازى

شهدت قرية برج مغيزل التابعة لبرج مغيزل اليوم الجمعة، استقبال حافل لـ30صياداً مصرياً من القرية بعد الإفراج عنهم من سجن الكوفة ببنى غازى، بعد تدخل المهندس سعد الحسينى محافظ كفر الشيخ وخالد الحسنى رئيس هيئة الثروة السمكية.

وأكد أحمد عبده نصار نقيب الصيادين بكفر الشيخ، أن الصيادين وصلوا القرية بعد معاناتهم فى سجن الكوفة لحين تم الإفراج عنهم.

وأضاف أن الصيادين دفع كل منهم 110 جنيهات غرامة بنيابة مطروح، كما تكلفوا الكثير لكى يعودوا لوطنهم، خاصة أن الخارجية والقنصلية المصرية لم تدفع لهم مليماً واحداً وعادوا لمصر من خلال مكتب رحلات ليبى برشيد، وتعهدوا بورق رسمى بدفع ثمن التذاكر فى سبيل عودتهم للقرية، مشيرا إلى أن أهالى الصيادين اضطروا للاستدانة حتى يسددوا المبالغ لمكتب الرحلات.

وطالب نصار المهندس سعد الحسينى محافظ كفر الشيخ، بصرف إعانات للصيادين لسداد ما تم استدانته منذ إلقاء القبض عليهم وتوقفهم عن العمل وتضرر أسرهم وذويهم.

وأوضح أنه تقدم بطلب من أسبوع للمهندس سعد الحسينى لصرف إعانة لأسر الصيادين قبل مجيئهم اليوم للقرية، وبالفعل وقع المحافظ ولكن لم يصرف حتى الآن، مشددا على ضرورة سرعة صرف إعانة لهم، خاصة أنهم سيمنعون من الخروج فى رحلات صيد لمدة 6 أشهر لأن القانون لا يسمح لهم بالخروج فى رحلات صيد مادام تم إلقاء القبض عليهم خارج حتى لو كانوا غير مذنبين.

وأكد نقيب الصيادين أن مركبى الصيد "أبو طارق" و"أبو شوقى الجديد" كانا فى طريق عودتهما من رحلة صيد من جزيرة مالطا، وفوجئا بعدد من الشباب الثورى الليبى يجبرونهم على الدخول فى المياه الإقليمية الليبية، وتم إلقاء القبض عليهم وإيداعهم سجن الكوفة ببنى غازى.

وأشار إلى أن أسماء الصيادين بمركب أبو طارق هم (سعيد محمد أحمد البلهلوان وأحمد محمد أحمد البلهلوان وياسر مصطفى عبده محمد ومحمد عبد الجواد عبد السلام والعبد مصطفى شحاته وأحمد أحمد محمد ومحمد عبد السلام أبو العنين وليد أحمد عبده أحمد وباسم أحمد القاضى وسعيد فريد محمد ومحمد إبراهيم خيوه ومحمد محمد أحمد أحمد وعلاء على على عبد الحواد).

أما مركب "أبو شوقى الجديد" فيضم (شعبان مصطفى محمد عبيد وسامى حسن حسن رزق وحسن على حسن وفوزى مصطفى محمد عبيد والنمر مصطفى محمد عبيد وحمادة النمر مصطفى عبيد وسعد حسين السقا وأحمد عبد النافع عرفة وجمعه خميس على حسن وطارق حسين محمد وبهاء عبده محمد داوود ومحمد محمد محمد عرفة ومدحت أحمد أحمد حمادة وفادى رمضان مصطفى والسيد محمد درويش وعطية جمعة على).

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة

الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة

الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب

الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب

قابيل يصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني

قابيل يصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني

رئيس البرلمان من بنجلادش: نحن برلمانيون ورمز ديمقراطية مصر

رئيس البرلمان من بنجلادش: نحن برلمانيون ورمز ديمقراطية مصر