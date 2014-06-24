فيديو.. محمد فهمي مراسل الجزيرة من القفص بعد الحكم: «هتدفعوا التمن»

قالت صحيفة «جلوبال ميل» الكندية إن مراسل قناة «الجزيرة»، محمد فهمي، المتهم ضمن قضية «خلية ماريوت»، ردد عبارة «أقسم بالله هتدفعوا التمن»، بعد صدور الحكم.

ونقلت قناة «الجزيرة» عن الصحيفة أن «فهمي» أمسك بقضبان القفص بشدة وأخذ يردد «أقسم بالله هتدفعوا التمن».

ومحمد فهمي أحد المتهمين في القضية، وهو كندي من أصل مصري، وتبرع بقيمة جائزة صحفية دولية ترعاها منظمة اليونيسكو، كان حصل عليها، إلى أسرة الشهيدة ميادة أشرف، صحفية جريدة «الدستور»، التي قتلت في اشتباكات بين قوات الأمن والإخوان في عين شمس.

وقضت محكمة جنايات الجيزة، في جلستها المنعقدة، الاثنين، بالسجن المشدد 7 سنوات لـ7 متهمين حضوريًا، و10 سنوات لـ11 متهمًا غيابيًا، وبراءة أحمد خليل عبد العظيم، وأنس محمد البلتاجي، في قضية التحريض على البلاد من خلال قناة «الجزيرة» القطرية، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية، والمعروفة إعلاميًا باسم «خلية الماريوت».

وألزمت هيئة المحكمة المتهمين بسداد المصرفات، كما قررت معاقبة المتهم باهر محمد، الصحفي بقناة الجزيرة، 3 سنوات، عن التهمة الواردة بالبند الخامس من أمر الإحالة، وتغريمه 5 آلاف ومصادرة المضبوطات، وذلك لإدانته بحيازة ذخيرة دون ترخيص.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين جمال مصطفى وإيهاب المنوفي، وحضور المستشار تامر الفرجاني، المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وعاقبت المحكمة المتهمين المحبوسين بالسجن 7 سنوات وهم: 12 - صهيب سعد محمد محمد، طالب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة مدينة الثقافة والعلوم، 13 - خالد محمد عبدالرؤوف محمد، طالب بكلية الإعلام جامعة القاهرة، 14 - محمد محمود فاضل فهمى، صحفى حر، 15 - محمد فوزى عبدالعزيز إبراهيم، مصور، 16 - شادي عبدالحميد عبدالعظيم إبراهيم، طالب بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس، 17 - بيتر جريتى، أسترالى الجنسية، موظف بقناة الجزيرة، 18 - دومينك لورنس جون، إنجليزى الجنسية، موظف بقناة الجزيرة.