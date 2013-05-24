"صحة الشرقية": استقبلنا 120 حالة إصابة من المدينة الجامعية بالزقازيق

قال الدكتور إبراهيم هنداوى وكيل مديرية الصحة بالشرقية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن مستشفى الزقازيق الجامعى ومستشفى الأحرار العام استقبلا 120 طالبا وطالبة من طلاب المدينة الجامعية على خلفية تسمم بعض الطلاب ظهر اليوم الجمعة.

وأضاف هنداوى أن جميع الحالات انصرفت، لأن أغلبهم حالات نفسية، وتم حجز 10 طلاب بمستشفى الزقازيق الجامعى و5 حالات بمستشفى الأحرار، ووضعهم تحت الملاحظة.

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