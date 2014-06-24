باسم علي: الأهلي والزمالك؟ من سيدفع أكثر سألعب له

أ ش أ - أكد باسم على ظهير أيمن نادى المقاولون العرب أنه يرحب بعرضى الأهلى والزمالك لانتقاله لأحدهما فى الموسم الجديد واصفا ذلك بالشرف لأى لاعب اللعب للقطبين.

وأضاف باسم فى تصريحات له أن الفيصل فى انتقاله للأهلى أو الزمالك هو إدارة النادى برئاسة المهندس شريف حبيب الذى يدين له بالفضل ولن ينتقل الا بموافقته موضحا أن النادى الذى سيدفع أكثر هو من سيذهب له دون انتماءات أو اختيارات وتفضيلات.

وأوضح نجم الذئاب أنه يشجع الإسماعيلى ويعشق الدراويش لكن عالم الاحتراف مختلف ويحتاج المقابل المادي الذى يحدد وجهته للعب مع فريق معين.

وأشار باسم على إلى أنه سيحسم أمره خلال أيام قليلة سواء للأهلى أو الزمالك وان كان الزمالك هو الذى أرسل عرضا رسميا للمقاولون لضمه بمليون ونصف المليون جنيه أما الأهلى فالمفاوضات شفهية.

يذكر ان الأهلى كان قد طلب باسم على لتدعيم الجبهة اليمنى تحسبا لانتقال أحمد فتحي لناد آخر.