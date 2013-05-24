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قافلة تعليمية من مستشارى الوزارة لتقوية طلبة الثانوية ببورسعيد

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قافلة تعليمية من مستشارى الوزارة لتقوية طلبة الثانوية ببورسعيد قافلة تعليمية من مستشارى الوزارة لتقوية طلبة الثانوية ببورسعيد

تستقبل مديرية التربية والتعليم ببورسعيد غدا، مجموعة من أفضل المستشارين فى جميع المواد الدراسية بوزارة التربية والتعليم، بهدف عقد دورات تدريبية سريعة، وفصول تقوية لطلبة الثانوية العامة هذا العام بالمجان.

تستمر القافلة التعليمية لمدة ثلاثة أيام تبدأ من غد "السبت" وحتى الاثنين المقبل، وتهدف إلى تدريب طلبة الثانوية العامة ببورسعيد على نماذج الامتحانات، وعمل مراجعات سريعة لبعض المواد الدراسية، والإجابة على استفسارات الطلبة.

وقال اللواء أحمد عبد الله، محافظ بورسعيد، إن المحافظة تتكفل بكل احتياجات القافلة التعليمية، وتم تنفيذ الفكرة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، والمتابعة مع وزير التربية والتعليم، دعما لطلبة بورسعيد فى الشهادة الثانوية.

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