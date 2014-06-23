نيكول كيدمان تتألق بتصميم Salvatore Ferragamo

تبهرنا النجمة الأسترالية الأنيقة نيكول كيدمان Nicole Kidman بإطلالاتها مرة تلو الأخرى، وفي آخر إطلالاتها في مهرجان "شنغهاي" السينمائي اختارت الممثلة فستان كوكتيل أنيقاً باللون الأسود من تصميم Salvatore Ferragamo.

ظهر هذا الفستان على منصة عرض المجموعة الخريفية للمصمم بتنسيق شتوي نوعاً ما مع جوارب طويلة شفافة وحذاء بوت، ولكن كيدمان فضلت أن ترتديه بطريقة صيفية ناعمة مع حذاء ملون بكعب عالٍ وتسريحة جانبية ناعمة.

ما رأيك بإطلالة نيكول كيدمان؟ وهل نجحت في ارتداء هذا الفستان من Salvatore Ferragamo؟