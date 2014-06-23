أخبار عاجلة

البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

نيكول كيدمان تتألق بتصميم Salvatore Ferragamo

Google+ Print
نيكول كيدمان تتألق بتصميم Salvatore Ferragamo نيكول كيدمان تتألق بتصميم Salvatore Ferragamo

الإثنين 23-06-2014 06:52

تبهرنا النجمة الأسترالية الأنيقة نيكول كيدمان Nicole Kidman بإطلالاتها مرة تلو الأخرى، وفي آخر إطلالاتها في مهرجان "شنغهاي" السينمائي اختارت الممثلة فستان كوكتيل أنيقاً باللون الأسود من تصميم Salvatore Ferragamo.

ظهر هذا الفستان على منصة عرض المجموعة الخريفية للمصمم بتنسيق شتوي نوعاً ما مع جوارب طويلة شفافة وحذاء بوت، ولكن كيدمان فضلت أن ترتديه بطريقة صيفية ناعمة مع حذاء ملون بكعب عالٍ وتسريحة جانبية ناعمة.

ما رأيك بإطلالة نيكول كيدمان؟ وهل نجحت في ارتداء هذا الفستان من Salvatore Ferragamo؟

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي