بالصور .. دفن شهيد الشرطة بأسيوط بمدافن العائلة بمركز صدفا

شيعت منذ قليل جنازة الشهيد النقيب محمد جمال مهران والذى أستشهد اليوم أثتاء تواجدة بحملة أمنية على قرية درنكة بعد وصول إخطار بوجود مشاجرة وتجدد خصومة ثأرية بين عائلتي الملوش وعبد الخالق بقرية درنكة التابعة لمركز أسيوط وذلك من مسقط رأسه بقرية البربا التابعة لمركز صدفا في أسيوط.

وقال اللواء طارق نصر مدير أمن أسيوط أنه لم يتم تشييع الجنازة عسكريًا بناءًا على رغبة أهل الشهيد.

وكان في مقدمة المشيعين اللواء طارق نصر مدير أمن أسيوط واللواء أبو القاسم أبو ضيف مساعد أول الوزير لمنطقة وسط الصعيد وقيادات المنطقة الجنوبية العسكرية وضباط وأمناء وأفراد مديرية أمن ومحافظة أسيوط واﻵلاف من أهالي الشهيد ومن قرية البربا.

يذكر أن الشهيد هو يتيم الوالدين بعد أن لقيا مصرعهما في حادث طريق وتربى برعاية خاله أحد القيادات الأمنية والشرطية بمديرية أمن قنا ثم بعد أن تخرج من كلية الشرطة تزوج وأنجب طفله الوحيد “عبد الرحمن”.