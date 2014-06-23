السودان: الحكم ببراءة المتهمة بـ«الردة» استقلال للقضاء

أصدرت وزارة الخارجية السودانية الاثنين، بيانا صحفيا حول الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف بتبرئة المواطنة أبرار محمد الهادي، من تهمة «الردة»، وإلغاء حكم الإدانة الصادر من المحكمة الابتدائية، فيما نسب إليها من تهم في هذا الشأن.

> وأكد البيان أن صدور هذا الحكم جاء في إطار استقلال السلطة القضائية في السودان، وإعمالا لحكم القانون ومبادئ الدستور السوداني، ووثيقة الحقوق الأساسية.

> وأشار بيان الخارجية السودانية، إلى أن السودان تعرض لحملة ضغوط غير مسبوقة من حكومات ومنظمات وشخصيات دولية، وتشويه إعلامي جائر بسبب هذه القضية، وكانت هذه الحملة تهدف لدفع الحكومة السودانية للتدخل في قضية ينظرها القضاء قبل أن تبلغ نهايتها، وأن تتجاهل استقلال القضاء ومبدأ فصل السلطات وهو الأمر الذي رفضته الحكومة السودانية رفضا مطلقا.