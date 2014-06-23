رئيس أوكرانيا يعرض اشتراك روسيا في مراقبة مدى الالتزام بوقف إطلاق النار

عرض الرئيس الأوكرانى، بيترو بوروشينكو، رسميا على روسيا الاشتراك في مراقبة مدى الالتزام بوقف إطلاق النار شرق أوكرانيا.

> وذكرت إذاعة «صوت روسيا» الناطقة باللغة الإنجليزية أن «بوروشينكو» قدم هذا العرض خلال اتصال هاتفى أجراه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حيث يتضمن العرض أن يكون المراقبون الروس ضمن بعثة مراقبة تابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبى، ولم تتوافر- حتى الآن- أية تقارير عن موقف روسيا حيال العرض الأوكرانى .