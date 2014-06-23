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وزير الخارجية: أفريقيا ستظل على رأس أولويات مصر

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أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن أفريقيا كانت دوما وستظل على رأس أولويات .

وأعرب سامح شكري، في مداخلة له أمام اجتماع المجلس التنفيذي لوزراء خارجية الدول أعضاء الاتحاد الأفريقي، الذي بدأ أعماله، الاثنين، للتحضير للقمة الأفريقية التي تنطلق على مستوى رؤساء الدول والحكومات في «مالابو» الخميس المقبل، عن الشكر لمشاعر الود والترحيب وكلمات التهنئة بمناسبة استئناف مشاركه مصر في أنشطة الاتحاد الأفريقي.

وأكد «شكري» اعتزاز مصر بكونها من بين الآباء المؤسسين للاتحاد الافريقي، مشيرا إلى أن مصر لم تنقطع يوما عن الانشغال بقضايا القارة أو الدفاع عن مصالحها، وأن أفريقيا كانت دوما وستظل على رأس أولويات مصر.

وأشار وزير الخارجية في مداخلته إلى أهمية توفير التمويل المستدام لأنشطة الاتحاد الأفريقي بما يتفق مع مبدأ الملكية الأفريقية.

وأكد «شكري» وقوف مصر إلى جانب أشقائها الأفارقة منوها بدعم مصر للمسعى المشترك بين السودان وجنوب السودان المتعلق بإعفاء السودان من الديون ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، بالإضافة إلى دعم جهود التنمية وإعادة الإعمار في جنوب السودان.

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