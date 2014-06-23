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مدرب بلجيكا: كورتوا عائد لتشيلسي.. تشك قد يرحل

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مدرب بلجيكا: كورتوا عائد لتشيلسي.. تشك قد يرحل مدرب بلجيكا: كورتوا عائد لتشيلسي.. تشك قد يرحل

أكد مارك فيلموتس المدير الفني لمنتخب بلجيكا أن حارس مرماه ثيبوت كورتوا عائد لتشيلسي، وسيلعب الموسم المقبل بقميص البلوز.

كورتوا كان يلعب مع أتليتكو على سبيل الإعارة من تشيلسي، والنادي اللندني قرر استعادة الحارس الذي يعد من بين الأفضل في العالم.

وكان مورينيو قد صرح بأن كورتوا سيعود بعد المونديال لتشيلسي، مضيفا "هذا أخر القصة".

وأكد فيلموتس مجددا أن هذا ما سيحدث، مفصحا لجيرار أولييه المدير الفني السابق لليفربول والذي يعمل حاليا كمذيع في التلفزيون الفرنسي "نعم كورتوا عائد لتشيلسي".

وحين سأل أولييه مدرب بلجيكا ماذا سيحدث لبتر تشك، هل لديك فكرة؟

أجاب فيلموتس "قد يتم بيعه، هذا صحيح".

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