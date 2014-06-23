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حفيد القصبجى يقود فرقة الأوبرا بحفلات المغرب

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حفيد القصبجى يقود فرقة الأوبرا بحفلات المغرب حفيد القصبجى يقود فرقة الأوبرا بحفلات المغرب

الدكتورة إيناس عبد الدايم، رئيس دار الأوبرا

رحبت رئيس دار الأوبرا د.إيناس عبد الدايم بتلبية الدعوة التى قدمها د. محمد بركات المستشار الثقافى لسفارة بالمغرب، لمشاركة فرقة الموسيقي العربية بعدة حفلات على مسرح الملك محمد الخامس بمدينتى الرباط وبنى ملان،وذلك فى افتتاح الموسم الثقافى المصري بالمغرب، والمقام فى الفترة من 25 وحتى 29 يونيو الجارى .
> وأكدت د.إيناس ان الحفلات يقودها المايسترو الشاب حازم القصبجى حفيد الموسيقار الراحل محمد القصبجى، وبمشاركة نجوم الغناء فى دار الاوبرا .رحاب مطاوع ، ايمان عبد الغني ، هانى عامر وياسر سليمان.
> واشارت ان البرنامج الفنى يتضمن مجموعة من اشهر الاغنيات الوطنية والعاطفية التى تعود الى زمن الفن الجميل والتى تعبر عن الهوية المصرية وشكلت وجدان الامه العربية . لآفته الى اهمية الفنون المصريه التى اصبحت السفير الدائم لمصر فى كل دول العالم والقوه الناعمة التى يمكن الاعتماد عليها لتأثيرها الفعال فى مد جسور التواصل فضلا عن نسج علاقات التقارب بين الشعوب وهى رسالة للمحبة والسلام تؤكد ان مصر ستظل قبلة الثقافة والفنون ومهداً للحضارات وملتقى للثقافات .
> وأوضحت عبد الدايم ان الجولة الفنية يتخللها لقاءات مع مسئولى الثقافة والفنون بالمملكة المغربية لتوقيع برتوكولات تعاون فنية بين الجانبين تشمل تبادل الفرق الموسيقية والغنائية واقامة ورش عمل تدريبية وتفاعلية متبادلة بهدف دعم فكرة التواصل الثقافى بين الاشقاء العرب اضافة الى انها تعد نافذة هامه للترويج لمصر

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