وزير الثقافة الدكتور جابر عصفور يعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2013 / 2014

أعلن وزير الثقافة، الدكتور جابر عصفور، أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2013/2014 ، وهي (النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية) وذلك خلال الاجتماع السنوي للمجلس الأعلى للثقافة.

وقد فاز المخرج مجدي أبو عميرة، والفنان سناء شافع والكاتب والناقد التشكيلي عز الدين نجيب بجائزة الدولة التقديرية في الفنون، وتبلغ قيمتها 200 ألف جنيه وميدالية ذهبية.

أما في مجال الآداب فقد فاز بها كل من الروائي مجيد طوبيا وأستاذ الدراسات اليونانية واللاتينية بجامعة القاهرة الراحل أحمد عتمان والكاتب والمترجم محمد أبو دومة ، وفي مجال العلوم الاجتماعية ، فاز بها كل من أستاذة الإعلام عواطف عبد الرحمن، وأستاذة الأدب الشعبي بجامعة القاهرة نبيلة إبراهيم وأستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة عين شمس محمود إسماعيل.

وفي التفوق فنون ، فاز بها المخرج مجدي احمد علي والثانية حجبت ، والاداب محمد فريد ابو سعدة وسمير عبد الباقي ،والعلوم الاجتماعية معتز عبدالله ومحمد الكحلاوي وحسن السعدي ، وفي النيل فنون ، فاز بها احمد طوغان والآداب ادوارد الخرط والعلوم اللاجتماعية احمد عمر هاشم .

وعقد الأعضاء الدائمون للمجلس الأعلى للثقافة برئاسة وزير الثقافة جابر عصفور وبإشراف سعيد توفيق الأمين العام للمجلس اليوم اجتماعهم للتصويت على أسماء الفائزين وأعلان اسمائهم.

وتبلغ قيمة كل جائزة من جوائز النيل (أربعمائة ألف جنيه) وميدالية ذهبية، ولا يـجوز تقسيمها أو مــنحها لشخص واحد فى ذات الفرع أكثر من مرة واحدة.

وجوائز النيل المخصصة ثلاث: (واحدة للفنون– واحدة للآداب– واحدة للعلوم الاجتماعية).

ويشترط في من يمنح جائزة النيل: أن يكون له مؤلفات أو أعمال أو بحوث سبق نشرها أو عرضها أو تنفيذها، وأن يكون له إضافة نوعية واضحة إلى مجاله المعرفى بما يحقق نقله نوعية فيه، وأن يكون له ريادته وتأثيره على أجيال متتابعة، وأن يكون انتماؤه الأصيل للوطن متمثلا فى إنتاجه ومواقفه، وأن يكون لإنتاجه قيمة معترف بها على المستويين المصري والعربي.

أما جوائز الدولة التقديرية، فقيمة كل جائزة منها (مائتي ألف جنيه) وميدالية ذهبية، ولا يجوز تقسيمها أو منحها لشخص واحد أكثر من مرة واحدة؛ وعدد جوائز الدولـة التقديرية المخصصة عشــرة جوائز: (ثـلاث جوائز للفنون – ثلاث جوائز للآداب – أربـع جوائز للعـلوم الاجتماعية).

أما جوائز الدولة للتفوق، فقيمة كل جائزة منها (مائة ألف جنيه) وميدالية فضية، ولا يجوز تقسيمها أو منحها لشخص واحد فى ذات الفرع أكثر من مرة واحدة؛ وعدد جوائز الدولة للتفوق المخصصة من المجلس الأعلى للثقافة سبع جوائز: (جائزتان للفنون – جائزتان للآداب – ثلاث جوائز للعلوم الاجتماعية).

وقيمة جائزة الدولة التشجيعية 50000 ألف جنيه، وتتضمن 32 جائزة، مقسمة على النحو التالى: (ثماني جوائز للآداب – وثماني جوائز للفنون – وثماني جوائز للعلوم الاجتماعية – وثماني جوائز للعلوم القانونية والاقتصادية).