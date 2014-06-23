أفكار من جُمانة أبو فاضل لتزيين منزلك خلال رمضان

لمناسبة اقتراب رمضان الكريم، شهر التقوى والإيمان، لا بدّ لك من استقباله بإضفائك مزيداً من اللمسات الروحانيّة على ديكور الغرفة، التي تجتمعين فيها مع أفراد عائلتك وأقربائك، بعد تناول الافطار، حيث تتبادلون الأحاديث، ضمن أجواء شرقيّة تتميّز بالحميميّة.

مهندسة الديكور جُمانة أبو فاضل تساعدك في تهيئة منزلك لاستقبال هذا الشهر الفضيل.

- احرصي على أن تتوسط جلستك العائلية طاولة منخفضة، يُغطيها شرشف مطرّز، من الحرير أو الأورغنزا، وتُزيّنه التخاريج المشغولة بدقة.

- انتبهي إلى أن تكون أواني الضيافة متلائمة مع أجواء رمضان الشرقية؛ لذا، اقتني الصحون والأكواب النحاسية التي تجسّد أشكال النجوم أو الأهلة مثلاً، فضلاً عن صواني الخشب المطعم بالنحاس والعاج، لتوضع فيها الفاكهة المجففة والحلويات على أنواعها.

- وزّعي الوسادات المصنوعة من الحرير والتفتا على الأرائك والمقاعد الوثيرة التي يغطيها القطن الناعم لتنعمي بأجواء حالمة من ألف ليلة وليلة.

- زيّني سقف الغرفة بثريا نحاسية، تتخذ شكل القنديل، ويُنيرها عددٌ من وحدات الإضاءة.

- استعملي المشربية كفاصلٍ، إذا كانت غرفة المعيشة مفتوحة على الصالون.

- انثري "الاكسسوارات" والتحف الشرقية المصنوعة من النحاس أو الحديد بشكل مدروس في زوايا الغرفة. يُحبّذ تزيين إحدى الطاولات بوعاءٍ، تتدلّى منه مجموعة من المسابح الملوّنة.

- علّقي عدداً من قطع السجاد الشرقي على أحد الجدران، على أن تحمل نفحات التراث الإسلامي والعربي، فضلاً عن الآيات والسور القرآنية المحاطة بإطار مشغول.

- زيّني الطاولات الجانبية ببعض الفوانيس الضخمة المصنوعة من النحاس والحديد.

- افرشي الأرضية بقطع السجاد العجمي أو القوقازي.

للتواصل مع مهندسة الديكور جُمانة أبو فاضل: [email protected]

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